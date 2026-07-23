Apnée statique, profondeur, record : pourquoi ces 29 minutes sidèrent

La plupart des gens tiennent 90 secondes. En 2025, Vitomir Maričić a poussé l’apnée statique à 29 minutes, loin des repères habituels.

En bref La plupart des gens tiennent 90 secondes

Le record atteint 29 minutes en apnée statique

La profondeur et l’effort changent tout

90 secondes pour la plupart des gens, contre 29 minutes pour le record mondial. Vu comme ça, l’écart paraît presque irréel. Et c’est justement ce qui rend la performance de Vitomir Maričić si spectaculaire.

Un écart presque absurde avec l’apnée du quotidien

Pour l’immense majorité des personnes, retenir sa respiration dépasse rarement une minute et demie. Des apnéistes très entraînés, eux, peuvent aller au-delà de quatre minutes. C’est déjà énorme.

Mais le chiffre de 29 minutes joue dans une autre catégorie. On ne parle plus d’un simple écart de niveau, on parle d’un gouffre. Bon, il faut aussi regarder comment ce temps est obtenu, sinon la comparaison n’a pas beaucoup de sens.

Pourquoi les plongeurs profonds ne sont pas comparables

L’apnée en grande profondeur ne consiste pas seulement à ne pas respirer. Ces athlètes doivent aussi fournir un effort important, descendre à plus de 100 mètres sous la surface puis remonter en se tirant sur une corde.

Ce détail change tout. Le corps ne gère pas seulement le manque d’air, il doit en même temps produire de la force. Du coup, cette dépense limite la durée totale d’apnée, même chez les meilleurs spécialistes.

Le record de 2025 appartient à une autre discipline

Ici, on est dans une discipline différente, l’apnée statique. Le principe est beaucoup plus simple en apparence, rester immobile.

En 2025, Vitomir Maričić, apnéiste croate, a respiré de l’oxygène pur avant de s’allonger au fond de la piscine d’un hôtel. Il y est resté 29 minutes. C’est quatre minutes de plus que le record précédent, ce qui, à ce niveau, est énorme.

Ce que ça change pour vous, au fond, c’est surtout la lecture du chiffre. Non, 29 minutes ne veulent pas dire qu’un plongeur en profondeur pourrait tenir aussi longtemps pendant un effort intense. Ce record mesure autre chose, dans d’autres conditions, et c’est précisément pour ça qu’il impressionne autant.