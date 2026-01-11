Après 300 jours à ne muscler qu’une épaule, l’asymétrie extrême de cet influenceur inquiète les médecins

Après avoir consacré 300 jours à muscler uniquement une épaule, une influenceuse suscite l’inquiétude du corps médical. Les professionnels de santé alertent sur les risques d’un entraînement aussi déséquilibré pour la posture et la santé globale.

Tl;dr Un homme entraîne un seul trapèze pendant 300 jours.

Mouvement contre la tendance « looksmaxxing » sur TikTok.

Médecins alertent sur de graves risques pour la santé.

Un phénomène atypique : la quête assumée de l’asymétrie

Il y a des expériences qui détonnent, même à l’heure des réseaux sociaux saturés d’images parfaites. Depuis plus de 300 jours, un homme connu en ligne sous le pseudonyme The Crooked Man mène une démarche radicale : il s’impose chaque jour un entraînement ciblant uniquement un côté de son muscle trapèze. Tandis que l’univers du fitness encourage sans relâche la recherche de la symétrie corporelle, lui revendique l’inverse, cherchant volontairement à développer une silhouette déséquilibrée – et ce n’est pas anodin.

Une réaction au « looksmaxxing »

Ce projet extrême n’est pas né d’une simple lubie. Sur ses comptes Instagram et TikTok, The Crooked Man explique ouvertement sa motivation : il considère son expérience comme une réponse au phénomène viral du « looksmaxxing ». Ce courant, très populaire sur les plateformes sociales, pousse des milliers d’utilisateurs à optimiser tous les aspects de leur apparence dans l’espoir d’atteindre une forme de perfection visuelle. Lui préfère aller à rebours : « Pourquoi ne pas choisir la dissymétrie pour se démarquer ? En travaillant un seul trapèze, j’ai résolu mon “problème”. Et ça marche parfaitement. », confie-t-il dans l’une de ses vidéos.

L’expérience au quotidien et ses conséquences visibles

Près d’un an après avoir débuté son défi, le résultat saute aux yeux. Les photos avant/après publiées par The Crooked Man révèlent une évolution spectaculaire : un trapèze nettement surdimensionné relève son épaule gauche, tandis que le reste du corps demeure relativement épargné par cette transformation. Pour nourrir cette hypertrophie ciblée, il détaille aussi un régime riche en protéines – sardines, yaourt de chèvre, poudre protéinée ou encore bœuf haché figurent quotidiennement à son menu.

Alerte médicale : dangers d’un tel déséquilibre musculaire

Cette quête assumée de l’asymétrie ne laisse pas indifférent le corps médical. Interrogé par LADbible, le docteur Suhail Hussain souligne les risques sérieux liés à ce type d’entraînement prolongé. Selon lui, développer volontairement un déséquilibre musculaire majeur peut engendrer :

Mauvais alignement de la colonne vertébrale

Tensions articulaires et douleurs chroniques

Dérèglements posturaux durables

Pour le spécialiste, aucun véritable bénéfice fonctionnel ne saurait compenser ces menaces orthopédiques : « L’organisme est conçu pour fonctionner en équilibre ; rompre cette harmonie expose à des troubles parfois irréversibles. »

Alors que les algorithmes continuent d’encourager perfection et optimisation, The Crooked Man, lui, poursuit inlassablement sa démarche – incarnation vivante des paradoxes suscités par la culture digitale contemporaine.