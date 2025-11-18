Les massages corporels sont-ils réellement bénéfiques ? L’avis des spécialistes sur la question

Les bienfaits réels des massages corporels suscitent l’intérêt du public comme de la communauté médicale. Tandis que la relaxation est évidente, des spécialistes analysent aujourd’hui leurs effets sur la santé et débattent de leur efficacité prouvée.

Tl;dr Les massages soulagent douleurs physiques et stress mental.

Ils améliorent bien-être émotionnel et résilience.

Bénéfiques pour fatigue, anxiété, sommeil.

Un engouement persistant pour les massages

À l’heure où la quête du bien-être est omniprésente, il n’est pas rare d’entendre autour de soi des récits enthousiastes sur les vertus du massage. De plus en plus de personnes intègrent cette pratique dans leur routine ou s’offrent ponctuellement une parenthèse chez un professionnel. Mais derrière cet engouement, une question subsiste : le massage est-il vraiment bénéfique pour la santé ou s’agit-il d’un simple luxe éphémère ?

L’impact physique : bien plus qu’un soulagement localisé

Loin de ne concerner que les muscles endoloris, le massage agit sur l’ensemble de l’organisme. Comme le souligne Rocco Caputo, spécialiste au sein du Memorial Sloan Kettering Cancer Center, cette pratique favorise l’ancrage corporel tout en induisant un état de détente profonde par activation du système nerveux parasympathique. Plusieurs recherches, dont une publiée en 2023 dans JAMA, ont d’ailleurs confirmé une diminution significative des douleurs persistantes chez des patients atteints de cancer avancé. Plus surprenant encore, une étude datant de 2014 (Archives of Physical Medicine and Rehabilitation) a montré qu’un massage localisé pouvait améliorer la circulation sanguine… jusqu’aux membres non massés ! Autrement dit, ses effets positifs dépassent largement la zone traitée.

Bienfaits émotionnels : apaiser l’esprit autant que le corps

Si la détente physique est indéniable, le volet émotionnel est tout aussi remarquable. Selon Dr Carla Kuon, professeure à l’University of California, San Francisco, la manipulation corporelle encourage la production d’endorphines, ces molécules qui atténuent naturellement la douleur et procurent une sensation d’apaisement. D’autres travaux récents – notamment une publication dans Nature Human Behaviour (2024) – soulignent qu’un toucher positif et consenti réduit anxiété et dépression. Certaines études mettent même en avant un regain de motivation et de résilience chez les personnes ayant reçu un massage.

À qui s’adresse le massage ?

Face à des vies menées tambour battant entre obligations professionnelles et pressions sociales, il n’est guère surprenant que le besoin de relâcher la pression se fasse sentir. Les conclusions tirées d’une enquête menée en 2018 par Global Advances in Health and Medicine sont éloquentes : réduction du stress, amélioration du sommeil, meilleure gestion de la fatigue… Le massage apparaît alors comme un outil précieux pour toute personne cherchant à préserver son équilibre physique et mental.