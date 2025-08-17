Après dix ans de cécité, une femme retrouve la vue grâce à une chirurgie de « dent dans l’œil » exceptionnelle

Après dix ans de cécité, une femme a retrouvé la vue grâce à une intervention médicale peu commune : une opération consistant à implanter une dent dans l’œil, offrant ainsi une nouvelle chance à sa vision.

Tl;dr Une Canadienne recouvre la vue grâce à une chirurgie rare.

L’intervention utilise une dent implantée dans l’œil.

Résultats spectaculaires après dix ans de cécité.

Un retour à la lumière après dix ans d’ombre

Après une décennie passée dans le noir total, Gail Lane, âgée de 75 ans, a retrouvé la lumière d’une manière pour le moins surprenante. Cette Canadienne, rendue aveugle par une maladie auto-immune ayant détruit ses cornées, a bénéficié d’une opération rarissime. C’est grâce à l’ostéo-odonto-kératoprothèse – plus familièrement appelée « opération de la dent dans l’œil » – que sa vie a basculé.

Une chirurgie insolite : la dent greffée dans l’œil

Le principe de cette intervention intrigue autant qu’il fascine. Pour ceux dont les cornées sont irrémédiablement abîmées, les greffes classiques demeurent inefficaces. Quelques spécialistes dans le monde pratiquent alors cette procédure singulière : une dent du patient est extraite – souvent une canine – puis implantée sous la joue pour y développer des tissus conjonctifs pendant plusieurs mois. Ce « support biologique » ainsi préparé, les chirurgiens y creusent ensuite un orifice pour y insérer une minuscule lentille de mise au point.

L’ensemble « dent-lentille » est enfin positionné dans l’orbite oculaire du patient pour faire office de nouvelle cornée. Utiliser un tissu propre au corps du patient permet d’éviter les rejets que provoquent parfois les implants synthétiques – un enjeu central pour ces personnes privées de vue depuis des années.

Des résultats qui frôlent le miracle

Certes, ce parcours chirurgical s’avère long et légèrement inconfortable, mais il n’a rien d’insurmontable selon Gail Lane : elle décrit notamment la surprise des premières perceptions — la lumière d’abord, puis les mouvements autour d’elle. Un moment marquant : elle distingue soudainement Piper, le chien-guide de son compagnon Phil rencontré après sa perte de vue.

Six mois après l’opération, elle reconnaît enfin le visage de Phil et redécouvre progressivement couleurs, arbres et visages familiers. Ce type d’intervention, rarissime, n’en reste pas moins révolutionnaire pour ceux qui pensaient ne jamais revoir leur entourage.

L’avenir s’éclaire encore davantage

Désormais capable de profiter à nouveau des détails du quotidien, Gail envisage déjà de s’équiper de nouvelles lunettes afin d’améliorer encore sa vision. Cette prouesse médicale illustre jusqu’où la science peut aller lorsqu’elle allie innovation et espoir au service des personnes frappées par la cécité totale.