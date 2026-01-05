Prévenir le cancer du col de l’utérus : cinq réponses essentielles à connaître pour les femmes

La prévention du cancer du col de l’utérus suscite de nombreux espoirs et interrogations. Vaccination, dépistage, facteurs de risque : tour d’horizon des informations essentielles pour comprendre comment anticiper cette maladie qui touche chaque année des milliers de femmes.

Tl;dr Le dépistage précoce évite 90 % des décès.

Tests HPV plus efficaces que frottis classiques.

Vaccination et dépistage peuvent éliminer ce cancer.

Cancer du col de l’utérus : un défi mondial, des solutions éprouvées

Chaque année, des milliers de femmes sont frappées par le cancer du col de l’utérus, une maladie insidieuse, particulièrement redoutée dans des pays comme l’Inde, où les programmes de dépistage restent encore trop lacunaires. Pourtant, certaines nations montrent la voie, à l’image de l’Australie, qui vise une quasi-élimination de ce cancer d’ici à 2035 en misant sur une alliance stratégique entre vaccination et dépistage.

Dépistage précoce : un rempart vital contre la maladie

Derrière sa discrétion trompeuse, le cancer du col se développe généralement à partir d’une infection persistante au virus HPV. Le piège ? La pathologie évolue en silence durant des années, sans provoquer le moindre symptôme notable. Ce n’est souvent qu’au stade avancé – douleurs, saignements anormaux ou gêne lors des rapports – que les femmes consultent, alors que les chances de survie chutent brutalement : de 92 % à un stade précoce, elles s’effondrent à seulement 17 % lorsque la maladie est détectée tardivement.

C’est ici que le dépistage fait toute la différence. Loin de se limiter à la détection de tumeurs installées, il permet d’identifier très tôt des lésions précancéreuses provoquées par le HPV. Ces anomalies peuvent être traitées rapidement, souvent par ablation locale ou cryothérapie. D’après les experts, lorsqu’au moins 80 % des femmes sont dépistées régulièrement (entre 25 et 74 ans), les taux de mortalité peuvent chuter jusqu’à 70-80 %. L’exemple australien – moins de quatre cas pour 100 000 femmes – contraste fortement avec les chiffres indiens : plus de 127 000 nouveaux cas par an.

Nouveaux outils pour tous les contextes

Si le traditionnel frottis (ou test Pap) scrute les cellules suspectes au microscope, les tests moléculaires HPV repèrent directement l’ADN viral chez près de 99 % des patientes concernées. Leur sensibilité grimpe à 95 % pour les lésions à haut risque, contre environ 55 % pour le frottis classique. De récentes études soulignent aussi qu’un prélèvement autoadministré du HPV affiche une efficacité comparable au prélèvement en clinique (96 %). Un atout considérable dans les zones rurales ou auprès des populations actives difficiles à mobiliser.

Et dans les milieux modestes ? D’autres méthodes font leurs preuves :

VIA , qui consiste à appliquer du vinaigre sur le col afin de repérer visuellement les zones suspectes ;

, qui consiste à appliquer du vinaigre sur le col afin de repérer visuellement les zones suspectes ; L’utilisation d’applications mobiles associées aux caméras téléphoniques pour interpréter ces résultats sur place.

Ces alternatives abordables permettent d’adapter le dépistage aux ressources locales tout en conservant un bon niveau d’efficacité.

Vers l’élimination grâce au duo vaccin-dépistage

La stratégie globale portée par l’OMS, baptisée « 90-70-90 », s’appuie sur trois piliers essentiels : vacciner 90 % des adolescentes avant leurs quinze ans, offrir un dépistage à au moins 70 % des femmes au cours de leur vie et garantir un traitement approprié dans neuf cas sur dix. Si ces objectifs étaient atteints partout, ce sont jusqu’à 62 millions de vies qui pourraient être sauvées d’ici à la fin du siècle. En Inde, la généralisation du vaccin chez les filles âgées de 9 à 14 ans pourrait prévenir plus de 110 000 cas sur cent ans, selon Gavi. Un effort décisif reste cependant nécessaire : actuellement, seul un peu plus d’un pour cent des jeunes Indiennes bénéficient effectivement du vaccin.

Tous les moyens techniques existent déjà pour vaincre ce fléau. Il ne tient qu’à chaque société – mais aussi aux femmes elles-mêmes – d’en tirer parti dès aujourd’hui pour leur santé et celle des générations futures.