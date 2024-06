Juin Vert : Un mois dédié à la lutte contre le cancer du col de l’utérus

Le mois de juin, sous l'égide de l'opération "Juin Vert", est consacré à la lutte contre le cancer du col de l'utérus qui affecte plus de 3000 femmes en France annuellement. Et vous, êtes-vous sensibilisé à cette cause ?

Tl;dr “Juin Vert” vise à lutter contre le cancer du col de l’utérus.

Ce cancer est majoritairement causé par le papillomavirus.

Le dépistage et la vaccination sont essentiels pour sa prévention.

La vaccination progresse, mais reste en deçà des objectifs.

Le “Juin Vert”, une mobilisation essentielle

Avec plus de 3.000 femmes touchées chaque année, le cancer du col de l’utérus est le douzième cancer le plus fréquent chez la femme en France, causant environ 1.100 décès par an. Dans ce contexte, l’opération “Juin Vert” a été lancée en 2010 par l’Institut national du cancer pour sensibiliser et prévenir contre cette maladie. Cette initiative revêt une importance particulière, car le cancer du col de l’utérus est l’un des seuls cancers dont le pronostic se dégrade en France.

Le Papillomavirus, responsable majeur

Dans 95 à 100% des cas, le cancer du col de l’utérus est attribué à une infection par le papillomavirus, plus précisément les génotypes HPV16 et HPV18. Bien que 90% des infections par le HPV soient de courte durée, le développement de cellules cancéreuses se produit lorsque l’infection persiste.

La vaccination, une arme préventive

La vaccination, recommandée à partir de 11 ans et remboursée jusqu’à 19 ans, est un moyen de prévention crucial. Elle concerne autant les filles que les garçons, ces derniers pouvant également développer d’autres cancers liés au HPV. Bien que la couverture vaccinale progresse, elle reste loin de l’objectif de 80% fixé pour 2030.

Le dépistage, une autre barrière contre le cancer

En plus de la vaccination, un dépistage dédié au cancer du col de l’utérus existe, s’adressant aux femmes âgées de 25 à 65 ans. Il vise à détecter des lésions précancéreuses et à les traiter avant qu’elles n’évoluent en cancer. Malheureusement, le taux de participation reste bas en France, seulement 58% selon l’association de patientes Imagyn.