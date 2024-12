HPV : Ce test pourrait remplacer le frottis pour de nombreuses femmes

Avant votre prochaine visite chez le gynécologue, sachez que les tests de dépistage du HPV pourraient bien remplacer le frottis cervico-utérin pour de nombreuses femmes : voici ce que vous devez absolument savoir.

Les tests HPV sont recommandés tous les cinq ans pour les femmes à haut risque âgées de 30 à 65 ans.

Certains groupes, comme les femmes de moins de 21 ans et celles qui ont subi une hystérectomie totale, n’ont pas besoin de dépistage.

Une révolution dans le dépistage du cancer du col de l’utérus

Selon une nouvelle recommandation de l’U.S. Preventative Services Task Force, les frottis pourraient être une chose du passé lors des examens gynécologiques pour certaines femmes. Le groupe de travail préconise désormais des tests de dépistage du papillomavirus humain (HPV) à haut risque tous les cinq ans pour les femmes âgées de 30 à 65 ans.

Les tests HPV, une meilleure stratégie de dépistage

Contrairement aux frottis cervicaux, plus communément appelés « Pap smears », qui resteront la méthode de dépistage privilégiée pour les femmes âgées de 21 à 29 ans, les tests HPV offrent un meilleur équilibre entre les bénéfices et les risques lors du dépistage du cancer du col de l’utérus, selon le vice-président du groupe de travail, le Dr John Wong. Les nouvelles recommandations n’excluent toutefois pas totalement les frottis pour les femmes de plus de 30 ans, qui peuvent toujours opter pour un frottis tous les trois ans, ou un frottis combiné à un test HPV tous les cinq ans.

Une accessibilité accrue aux tests de dépistage

L’une des nouveautés de ces recommandations est l’option d’auto-prélèvement pour le dépistage du cancer du col de l’utérus, permettant aux femmes âgées de 30 à 65 ans de prélever elles-mêmes leur échantillon de HPV dans le cabinet de leur médecin. Cette avancée vise à réduire les obstacles au dépistage et à augmenter l’accès, notamment pour les populations jamais dépistées ou sous-dépistées, selon la Dre Jessica DiSilvestro, oncologue gynécologique au Tufts Medical Center.

Qui est concerné par ces recommandations ?

Certaines populations n’ont pas besoin d’être dépistées pour le cancer du col de l’utérus, notamment les femmes de moins de 21 ans, les femmes de plus de 65 ans qui ont eu des tests réguliers avec des résultats normaux, et les femmes de tout âge qui ont subi une hystérectomie totale. En dehors de ces cas, ces recommandations s’appliquent à toutes les personnes assignées femmes à la naissance, y compris les hommes transgenres et les personnes non binaires.