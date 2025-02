Le risque de cancer du col de l’utérus persiste-t-il après la ménopause ?

Est-il possible de développer un cancer du col de l'utérus même après la ménopause ? Découvrez la vérité sur cette question cruciale de santé féminine.

Tl;dr Le cancer du col de l’utérus peut également toucher les femmes post-ménopausées.

En Inde, ce cancer est souvent sous-diagnostiqué, en particulier chez les femmes de plus de 40 ans.

La prévention passe par la vaccination contre le HPV et le dépistage régulier.

Le cancer du col de l’utérus : une menace pour toutes les femmes

Contrairement à une idée reçue, le cancer du col de l’utérus ne cible pas uniquement les femmes jeunes. En effet, même après la ménopause, les femmes restent vulnérables à cette maladie. Il est donc crucial de maintenir une prise de conscience, un dépistage régulier et des mesures de prévention appropriées.

L’importance du dépistage

Des consultations régulières avec des professionnels de la santé, des frottis cervico-utérins et des tests de dépistage du HPV sont indispensables pour une détection précoce. Cela permet aux femmes de tous âges de protéger leur santé. Une étude menée par un fournisseur de soins de santé a révélé une prévalence plus élevée de lésions pré-malignes et malignes chez les femmes post-ménopausées que chez les femmes pré-ménopausées.

Selon le Registre national du cancer en Inde, environ 123 907 femmes sont diagnostiquées chaque année avec un cancer du col de l’utérus. Cela souligne l’importance d’une « meilleure sensibilisation et d’efforts de détection précoce », en particulier chez les femmes âgées qui pourraient ne pas reconnaître leur risque.

La situation en Inde

En Inde, le cancer du col de l’utérus est souvent sous-diagnostiqué, en particulier chez les femmes de plus de 40 ans. Malgré le fait qu’il s’agisse d’un cancer très traitable, de nombreuses patientes retardent la recherche d’une aide médicale en raison du stigma social et du manque de sensibilisation. 60 à 65% des patientes atteintes de cancer du col de l’utérus lors des consultations en consultation externe ont plus de 40 ans, et malheureusement, un nombre significatif est diagnostiqué à des stades avancés.

Mesures de prévention

La vaccination contre le HPV, en particulier pour les filles âgées de 9 à 26 ans, peut réduire considérablement l’incidence du cancer du col de l’utérus. Cependant, beaucoup de femmes, surtout celles de plus de 40 ans, n’ont pas été vaccinées pendant leurs années d’éligibilité, ce qui contribue à un nombre plus élevé de cas parmi les femmes âgées. Malgré les avantages prouvés de la vaccination contre le HPV, la sensibilisation et l’adoption restent faibles en Inde.