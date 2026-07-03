Arthrose : une injection unique répare les articulations chez l’animal

Chez l’animal, une seule injection a restauré des articulations abîmées en quelques semaines. Une piste sérieuse, mais encore loin du cabinet médical.

En bref Chez l’animal, une injection a inversé l’arthrose

Réparation observée en quatre à huit semaines

Essais humains pas encore lancés

L’arthrose laisse souvent les patients dans un entre-deux pénible. D’un côté, des traitements qui soulagent la douleur. De l’autre, quand l’articulation est trop abîmée, la prothèse. Pas grand-chose entre les deux.

Entre la douleur chronique et la prothèse, un vrai vide

Pour rappel, l’arthrose correspond à une perte progressive du cartilage articulaire. Quand ce cartilage disparaît, l’os finit par frotter contre l’os, avec à la clé raideur, gonflement, inflammation et douleur. La maladie évolue en quatre stades, du plus léger jusqu’à l’usure complète.

Evalina Burger, chirurgienne orthopédique à UC Anschutz, résume assez bien la situation actuelle : pour beaucoup de patients, les options se réduisent à une chirurgie lourde et coûteuse, ou presque rien. Ce constat explique pourquoi cette nouvelle piste attire l’attention.

Une seule injection, puis quatre à huit semaines de réparation

L’équipe de l’Université du Colorado à Boulder travaille sur un système d’administration de médicament à libération lente, injecté directement dans l’articulation lésée. L’idée n’est pas d’ajouter une pièce artificielle, mais d’amener les cellules du corps à refaire le travail elles-mêmes.

Chez l’animal, après une injection unique, les articulations sont revenues à un état jugé sain en quatre à huit semaines. Les chercheurs décrivent une réparation conjointe du cartilage et de l’os. Stephanie Bryant, ingénieure en génie chimique et biologique à UC Boulder, dit même avoir vu une idée très ambitieuse devenir, en deux ans, une thérapie capable d’inverser l’arthrose chez l’animal.

Résultat ? C’est impressionnant, quand même. Mais ce n’est pas encore un traitement disponible.

Des signaux sur cellules humaines, mais un cap scientifique reste à passer

Des essais précoces sur des cellules humaines prélevées chez des patients opérés pour une pose de prothèse ont donné des signes jugés positifs pour la régénération tissulaire. Ce point compte, parce qu’il rapproche un peu la recherche d’une application clinique.

Mais les données n’ont pas encore été évaluées par les pairs. Et l’équipe entre maintenant dans une deuxième phase d’expériences animales, centrée sur la sécurité et la toxicologie. Si tout se passe bien, des essais cliniques pourraient démarrer d’ici à dix-huit mois, selon les chercheurs.

Une course plus large contre l’arthrose est déjà lancée

Cette injection n’est pas la seule piste. Les mêmes chercheurs développent aussi un implant injectable qui se fige dans l’articulation pour attirer les cellules et combler les pertes de cartilage, avec l’idée d’adapter l’outil au stade de la maladie.

Ailleurs, Stanford University a identifié cette année une protéine liée à la perte de cartilage avec l’âge. Le sémaglutide, principe actif d’Ozempic et de Wegovy, a, lui aussi, montré un potentiel, via le métabolisme cellulaire et le maintien d’un cartilage sain. Et l’exercice régulier garde son intérêt, parce qu’il renforce les muscles et réduit la charge sur les articulations.

Le programme NITRO, porté par ARPA-H au sein du Department of Health and Human Services américain, finance ces travaux. Pour vous, la conséquence est simple : on n’a pas encore de guérison, mais la recherche commence enfin à combler le vide entre calmer la douleur et remplacer une articulation.