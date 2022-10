Associer codéine et ibuprofène est dangereux, rappelle l’EMA

L'Agence européenne du médicament alerte sur les effets très nocifs sur les reins, les intestins, pouvant mener à la mort dans certains cas.

Le 30 septembre dernier, l’Agence européenne du médicament (EMA) publiait un avis dans lequel elle mettait en garde contre “plusieurs cas de toxicités (…) dont certains ont été mortels” après des consommations exagérées d’ibuprofène associé à de la codéine.

Ainsi, voici ce que l’organisme rappelle :

L’association codéine-ibuprofène est une combinaison de deux médicaments, un opioïde (codéine) et un anti-inflammatoire (ibuprofène), qui sont utilisés pour traiter la douleur. L’utilisation répétée de la codéine avec l’ibuprofène peut entraîner une dépendance (addiction) et un abus en raison du composant codéine.

Codéine-ibuprofène : les reins en première ligne

Pour parvenir à cette conclusion, le comité pour les risques en termes de pharmacovigilance (PRAC) a étudié des cas de toxicité rénale, gastro-intestinale et métabolique liés à des abus et à des dépendances de cette association de molécules. Et certains patients ont succombé à cette association régulière.

Prises de façon abusive, ces deux molécules finissent par attaquer les reins et leur capacité à éliminer efficacement les acides du sang dans les urines (l’acidose tubulaire).

Une hypokaliémie à éviter

Ainsi, petit à petit, l’anomalie est susceptible de conduire à des taux de potassium insuffisants, une hypokaliémie. L’avis de l’EMA l’évoque ainsi : “Par conséquent, l’acidose tubulaire rénale et l’hypokaliémie seront ajoutées sur les produits en tant que nouveaux effets secondaires”.

Le comité préconise donc d’ajouter ces effets indésirables graves aux informations existant sur ces produits, et à la liste des effets indésirables à savoir les troubles digestifs, les réactions allergiques ou encore l’asthme.

Une disponibilité médicamenteuse qui inquiète

L’EMA remarque encore :

Le PRAC a également noté que certains médicaments contenant de la codéine avec de l’ibuprofène sont disponibles sans prescription médicale dans l’Union Européenne.

Avant de recommander :