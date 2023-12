Bactérie vs Virus : faites la différence !

Durant la saison hivernale, nous sommes souvent confrontés à des maladies comme le rhume, la grippe, l'angine ou la bronchiolite, toutes causées par des bactéries et des virus. Mais savez-vous distinguer ces deux types d'agents pathogènes ?

Tl;dr La saison hivernale est propice aux bactéries et aux virus.

Les bactéries peuvent être bénéfiques ou pathogènes, elles se reproduisent seules.

Les virus dépendent d’un organisme, ils doivent pénétrer dans une cellule pour se reproduire.

Les virus sont plus petits que les bactéries et tous les virus sont nocifs.

Comprendre les bactéries et les virus en hiver

Rhume, grippe, angine, bronchiolite… La saison hivernale est souvent associée à une recrudescence des maladies causées par les bactéries et les virus. Mais comment distinguer ces deux types d’agents pathogènes?

Les virus et les bactéries sont tous deux responsables de diverses maladies, bien que leurs caractéristiques et modes de fonctionnement diffèrent grandement.

Bactéries : autonome et double-face

Une bactérie est une cellule sans noyau, capable de se déplacer grâce à un flagelle. Certaines bactéries, comme les Lactobacilles ou les Bifidobactéries, sont bénéfiques pour notre corps, tandis que d’autres sont pathogènes et peuvent causer des maladies telles que l’angine, l’otite, la bronchite, les infections urinaires ou la gastro-entérite.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Contrairement aux virus, une bactérie peut se reproduire et proliférer par elle-même, sans l’aide d’une cellule hôte.

Virus : petit, nocif et dépendant

Le virus, en revanche, “doit obligatoirement pénétrer dans une cellule vivante” pour se multiplier. Une fois à l’intérieur de la cellule, il libère son matériel génétique, entraînant la mort de la cellule hôte et la production de nouveaux virus qui iront infecter d’autres cellules.

Tous les virus sont nocifs et ne sont pas affectés par les antibiotiques, qui empêchent uniquement la multiplication des bactéries. De plus, les virus sont beaucoup plus petits que les bactéries, mesurant entre 10 et 400 nanomètres.