Bannissez cette boisson après 60 ans : un risque majeur pour vos os !

L'augmentation du risque d'ostéoporose est une conséquence de cette situation. Et toi, as-tu déjà envisagé les moyens de prévenir ce risque ?

Tl;dr Les boissons influencent la santé durant le vieillissement.

Il faut éviter les boissons riches en sodium, alcoolisées et caféinées/sucrées après 60 ans.

Les boissons caféinées/sucrées nuisent au sommeil, déshydratent et augmentent le risque d’ostéoporose.

Privilégier l’eau, les tisanes, le thé vert, le lait faible en gras et les jus de fruits frais.

Impact de nos boissons sur notre santé

En matière de santé, l’alimentation est souvent mise en avant. Cependant, nos choix en termes de boissons sont tout aussi cruciaux, surtout à mesure que nous avançons en âge. Comme le souligne le Dr Rimas Geiga, diététicien, « En vieillissant, le corps devient plus vulnérable aux maladies comme l’obésité, le diabète, les problèmes cardiovasculaires et l’ostéoporose. Les boissons, souvent oubliées quand on parle d’alimentation, jouent un rôle particulièrement important dans le processus de vieillissement« .

Les boissons à éviter après 60 ans

Plusieurs types de boissons sont à limiter, voire à éviter, à partir de 60 ans. Les boissons sportives riches en sodium, par exemple, peuvent augmenter le risque d’hypertension artérielle et, par conséquent, de maladies cardiovasculaires. Les boissons alcoolisées, quant à elles, endommagent le foie et contribuent au déclin cognitif. Pire encore, les boissons sucrées à forte teneur en caféine, comme les boissons énergisantes ou les cafés sucrés prêts à l’emploi, peuvent avoir des effets néfastes sur la santé de multiples façons.

Les risques liés aux boissons caféinées/sucrées

Les boissons caféinées/sucrées présentent plusieurs risques. Elles peuvent perturber le sommeil, qui doit être particulièrement préservé à partir de 60 ans. Un mauvais sommeil peut entraîner divers problèmes de santé, dont un déclin cognitif et un affaiblissement du système immunitaire. De plus, ces boissons favorisent la déshydratation, car la caféine et le sucre sont tous deux diurétiques. Enfin, elles augmentent le risque d’ostéoporose : « Une consommation élevée de caféine peut interférer avec l’absorption du calcium, essentiel au maintien d’os solides« , explique le Dr Geiga.

Des alternatives plus saines

Heureusement, il existe des alternatives plus saines. « Choisir des boissons plus saines peut faire une différence significative pour vieillir en bonne santé« , assure le Dr Geiga. L’eau reste le meilleur choix pour s’hydrater, mais les tisanes antioxydantes, le thé vert, le lait faible en gras et les jus de fruits et légumes frais sont également recommandés.