Bien-être hivernal : Conseils pour prendre soin de son corps et de son esprit

Conseils pour prendre soin de soi durant l'hiver : comment préserver la santé de son esprit et de son corps au coeur de la saison froide.

Tl;dr Restez hydraté et mangez des aliments de saison pour renforcer l’immunité.

Adoptez une routine d’exercice et de soins de la peau pour rester en forme.

Pratiquez la gratitude et restez connecté pour maintenir une attitude mentale positive.

Avec le froid qui s’installe, il est important de prendre soin de soi pour rester en bonne santé et plein d’énergie. Le Dr Narendra Shetty, directeur du bien-être au Kshemavana Yoga et Naturopathy Centre, nous livre ses conseils.

Nourrir son corps

Hydratation et alimentation de saison sont les maîtres mots de l’hiver. Bien que nous transpirions moins, il est essentiel de rester hydraté. Privilégiez les boissons chaudes comme les tisanes, les soupes et les bouillons. Intégrez à votre alimentation des fruits et légumes de saison tels que les agrumes, les patates douces, les carottes et les légumes à feuilles, riches en vitamines et antioxydants. Pour renforcer votre immunité, n’oubliez pas d’inclure des aliments tels que le gingembre, l’ail, le curcuma et le miel dans votre alimentation.

Bouger, même en intérieur

L’hiver n’est pas une excuse pour rester inactif. Essayez le yoga, le Pilates ou les entraînements à domicile pour maintenir flexibilité et force. Si le temps le permet, profitez d’une promenade rapide ou pratiquez des sports d’hiver comme le patinage ou le ski. Cela vous permettra de profiter de l’air frais et du soleil. Étirez-vous régulièrement, surtout si vous restez à l’intérieur pendant de longues périodes, pour lutter contre la raideur et améliorer la circulation.

Prendre soin de sa peau et de son esprit

Le froid peut être dur pour la peau. Utilisez une crème hydratante riche pour prévenir la sécheresse et les gerçures causées par le vent froid. Lorsque vous prenez une douche ou un bain, optez pour de l’eau tiède plutôt que chaude, car l’eau chaude peut enlever les huiles naturelles de votre peau.

Il est tout aussi important de prendre soin de son bien-être mental. Investissez dans une boîte de luminothérapie pour lutter contre le trouble affectif saisonnier (TAS) ou passez du temps au soleil naturel. « Restez connecté, socialisez avec vos proches pour élever votre humeur et réduire les sentiments d’isolement », conseille le Dr Shetty. Pratiquez la méditation, la respiration profonde ou tenez un journal pour gérer le stress et maintenir la clarté mentale.

Reposez-vous et restez au chaud

N’oubliez pas de vous reposer et de dormir suffisamment. Créez une routine de sommeil et visez 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Gardez une température de chambre confortable et utilisez des couvertures douillettes. Détendez-vous avant de vous coucher avec une boisson chaude, un bon livre ou de la musique apaisante.

L’hiver est aussi une saison de réflexion. Pratiquez la gratitude, prenez le temps d’apprécier les moments douillets, que ce soit en sirotant un chocolat chaud au coin du feu ou en profitant de la sérénité des paysages enneigés. En adoptant ces pratiques de bien-être, vous pouvez accueillir l’hiver avec vitalité et joie, en faisant de cette saison un moment de confort et de bien-être.