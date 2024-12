Gérer le psoriasis hivernal : conseils d’un dermatologue

Conseils d'un dermatologue pour gérer efficacement le psoriasis en hiver : un guide détaillé pour prendre soin de votre peau durant la saison froide.

Tl;dr Le psoriasis s’aggrave en hiver à cause du froid et du manque d’humidité.

Des soins spécifiques sont nécessaires pour maintenir la peau hydratée et en bonne santé.

Le respect du plan de traitement et l’aide professionnelle sont essentiels en cas de symptômes graves.

Le psoriasis et l’hiver : un duo difficile à gérer

En tant que dermatologue, je constate une hausse des consultations liées au psoriasis pendant l’hiver. Cette affection cutanée auto-immune chronique se caractérise par des plaques rouges et squameuses qui peuvent démanger ou causer un inconfort. Le froid, le manque de lumière solaire et l’air sec des environnements intérieurs peuvent aggraver la condition.

Les soins à privilégier pendant l’hiver

Gérer le psoriasis nécessite un engagement constant, mais l’hiver exige une attention particulière. Voici mes conseils pour vous aider à traverser cette saison tout en gardant une peau saine.

Hydrater la peau est crucial. L’air sec de l’hiver et le chauffage central déshydratent la peau, exacerbant le psoriasis. J’encourage toujours mes patients à appliquer une crème hydratante riche et sans parfum immédiatement après le bain pour retenir l’humidité.

Soutenir au mieux votre peau

Utiliser un humidificateur d’air à l’intérieur est une autre astuce importante. Le chauffage peut faire chuter considérablement l’humidité intérieure, causant une peau sèche et irritée. Un humidificateur maintient le niveau d’humidité entre 30 et 50%, réduisant ainsi les risques de poussée de psoriasis.

Prenez des douches courtes et tièdes. Les douches chaudes, bien que tentantes par temps froid, débarrassent la peau de ses huiles naturelles, aggravant la sécheresse. Utilisez un nettoyant doux sans savon pour les peaux sensibles. Séchez-vous en tamponnant votre peau avec une serviette douce et appliquez une crème hydratante lorsque votre peau est encore humide.

La poursuite du traitement et la gestion du stress

Il est crucial de respecter votre plan de traitement. En hiver, le psoriasis nécessite souvent une gestion plus attentive. Si vous suivez une phototherapie, continuez à prendre le traitement prescrit. En cas de symptômes graves, consultez votre dermatologue pour discuter d’un changement de régime, qui pourrait inclure des traitements biologiques et d’autres thérapies avancées.

Enfin, la gestion du stress et de la santé générale est essentielle. Le stress est l’un des déclencheurs les plus courants des poussées de psoriasis, et les journées courtes et le temps froid peuvent être mentalement épuisants. Des pratiques réduisant le stress, comme le yoga ou la méditation, peuvent aider. Une alimentation saine et un bon repos renforceront également votre système immunitaire et réduiront les chances d’attraper des virus hivernaux qui pourraient déclencher une poussée de psoriasis.

En conclusion

L’hiver peut être une période difficile pour ceux qui souffrent de psoriasis. Cependant, avec des soins proactifs et l’aide d’un professionnel, vous pouvez gérer efficacement cette condition.