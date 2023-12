Voici comment préserver votre peau du froid hivernal !

L'hiver rend la peau plus sensible et vulnérable. Découvrez comment la préserver des rigueurs du froid. Et vous, quelles sont vos astuces pour garder une peau douce en hiver ?

Tl;dr Le froid hivernal rend la peau plus sensible et irritable.

Des chocs thermiques et de l’irritation peuvent être évités en évitant de surchauffer les intérieurs et en prenant des bains tièdes.

Hydrater la peau de l’extérieur et de l’intérieur est crucial en hiver.

En hiver, il est recommandé de porter des vêtements en fibres naturelles et d’appliquer un masque hydratant hebdomadaire.

Protéger sa peau du froid hivernal

L’hiver est une saison qui n’épargne pas notre peau. Entre l’agression du vent froid et les tiraillements dus au chauffage intérieur, notre épiderme a besoin de soins particuliers.

Faire attention aux contrastes thermiques

Avoir recours à une chaleur excessive en intérieur est un geste qui peut affaiblir le film hydrolipidique protecteur de notre peau. L’exposition à des chocs de température peut entraîner déshydratation et irritation. Pour protéger sa peau, il est préférable de régler le chauffage à une température modérée et de privilégier des douches tièdes plutôt que brûlantes.

Privilégier l’hydratation

L’hiver accentue la déshydratation de notre peau. Il est donc essentiel de renforcer l’hydratation, à la fois de l’extérieur et de l’intérieur. Utiliser une crème hydratante adaptée à votre type de peau, matin et soir, aidera à maintenir l’hydratation de votre épiderme. Les produits nettoyants à base de lait ou d’huile végétale sont également préconisés.

Par ailleurs, n’oubliez pas que boire au moins 1,5 litre d’eau par jour est tout aussi essentiel pour garder la peau hydratée de l’intérieur.

Choisir des vêtements adaptés

Les matières synthétiques peuvent irriter la peau. Ainsi, il est recommandé de privilégier les habits en coton, soie, lin ou chanvre, aux fibres naturelles et douces pour la peau.

Appliquer des masques hydratants

Un masque hydratant hebdomadaire peut aider à revigorer la peau. De simples ingrédients comme le miel, l’huile d’olive, la banane et l’avocat peuvent être utilisés pour confectionner un masque maison.