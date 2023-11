Top 3 des maladies hivernales les plus infectieuses

Durant l'hiver, les microbes et les virus profitent de la baisse des défenses immunitaires chez les Français pour se propager davantage. Les trois maladies les plus courantes sont alors en pleine expansion. Quelles sont-elles, à votre avis ?

Tl;dr Chaque hiver, les défenses immunitaires s’affaiblissent, permettant aux maladies de se propager.

La grippe, une maladie très contagieuse, provoque des symptômes épuisants pour le corps.

La gastro-entérite, commune en hiver, cause une inflammation de la muqueuse de l’estomac et des intestins.

La bronchiolite, dangereuse pour les jeunes enfants, cause une infection respiratoire aiguë.

Les trois fléaux de l’hiver

Chaque hiver est un moment propice pour les microbes et les virus, profitant de l’affaiblissement des défenses immunitaires des Français. Trois maladies prédominent durant cette saison fraîche et humide.

La grippe : l’indésirable de l’hiver

La grippe, star incontestée de l’hiver, a même droit à sa propre campagne de vaccination annuelle. Cette maladie est une des plus contagieuses, causée par un virus de la famille des orthomyxovirus. Ses symptômes sont particulièrement épuisants : fièvre soudaine et forte, frissons, maux de tête, courbatures, toux, congestion nasale et parfois troubles gastro-intestinaux. Elle se propage principalement à travers les gouttelettes respiratoires émises par une personne infectée ou par contact avec des surfaces contaminées.

La gastro-entérite : le malaise saisonnier

La gastro-entérite, bien qu’elle puisse se manifester en été, est l’une des maladies les plus courantes en hiver. Elle est une inflammation de la muqueuse de l’estomac et des intestins, souvent causée par des infections virales, bactériennes ou parasitaires. Ses symptômes incluent des diarrhées fréquentes, vomissements, crampes abdominales, maux de tête, fièvre et perte d’appétit. Elle se propage généralement par la consommation d’aliments ou d’eau contaminés, le contact direct avec une personne infectée ou des surfaces contaminées.

La bronchiolite : la terreur des parents

La bronchiolite, est particulièrement redoutée car elle touche principalement les jeunes enfants. Cette infection respiratoire aiguë est le plus souvent causée par le virus respiratoire syncytial, mais d’autres virus respiratoires, tels que les rhinovirus, peuvent également en être responsables. Elle se propage généralement par des gouttelettes respiratoires, le contact avec des surfaces contaminées ou le partage d’objets infectés.