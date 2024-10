« Boisson de l’Immunité »: Votre bouclier contre les maladies

La boisson se révèle plus efficace si on la consomme à jeun. Quel pourrait être le secret derrière cette efficacité accrue ?

Tl;dr Boire une boisson spéciale à jeun peut renforcer l’immunité.

La boisson est composée de vinaigre de cidre de pomme, de jus de citron et de jus d’ail fermenté dans du miel.

La boisson peut aider à combattre les virus de l’automne et de l’hiver.

Elle ne convient pas aux personnes souffrant d’ulcère sévère, de gastrite ou de reflux gastro-œsophagien.

Renforcer l’immunité avec une boisson à jeun

Avec l’arrivée des temps plus froids, notre système immunitaire s’affaiblit naturellement, nous rendant plus susceptibles aux virus saisonniers. La solution ? Une boisson spéciale à prendre à jeun pour renforcer notre système immunitaire.

La recette du renforcement immunitaire

Selon Maty Harrington, une nutritionniste populaire sur TikTok, cette boisson est simple à préparer et peut changer votre santé. Composée d’ingrédients bruts, simples et probiotiques, elle stimule la santé intestinale et le système immunitaire.

Pour préparer cette boisson, mélangez dans une tasse une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme avec le jus d’un demi citron jaune. Ajoutez ensuite une cuillère à soupe de jus d’ail fermenté dans du miel. Ce dernier peut être préparé en disposant des gousses d’ail pelées et non germées dans un bocal hermétique rempli de miel liquide pendant plusieurs jours, idéalement plusieurs semaines. Versez ensuite de l’eau chaude sur la mixture et mélangez le tout.

Une arme contre les virus de l’automne et de l’hiver

Cette boisson, selon Harrington, est « encore plus efficace quand on la boit à jeun le matin« . C’est presque une garantie que vous ne tomberez pas malade. Cependant, en raison de sa forte acidité, il est important de consulter un médecin si vous souffrez d’ulcère sévère, de gastrite ou de reflux gastro-œsophagien avant de la tester.

L’avis de la rédaction Cette boisson semble être une merveilleuse addition à notre routine matinale, surtout pendant les mois d’automne et d’hiver. Non seulement elle est facile à préparer, mais elle offre également une multitude de bénéfices pour notre système immunitaire. Cependant, il est crucial de se rappeler que chaque corps est unique et que ce qui fonctionne pour certains peut ne pas fonctionner pour tous. Il est toujours préférable de consulter un professionnel de la santé avant d’adopter de nouvelles pratiques.