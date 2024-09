La boisson naturelle idéale pour s’endormir lors des nuits chaudes

On l'appelle "Moon Milk", ce qui se traduit en français par "lait de lune". Et toi, as-tu déjà essayé ce lait de lune ?

Le « Moon Milk », une potion pour des nuits paisibles

Chers lecteurs, avez-vous déjà entendu parler du « Moon Milk » ou « lait de lune » en français ? Cette boisson, rendue populaire par Gina Fontana, spécialiste en ayurvéda, est une solution naturelle pour favoriser l’endormissement quand il fait chaud.

Boire chaud pour mieux dormir

Contrairement aux idées reçues, boire chaud peut rafraîchir plus que boire froid. En effet, selon le chercheur Ollie Jay, « un liquide froid va être ressenti comme refroidissant tout le corps, mais il ne le refroidit pas vraiment parce qu’il réduit la transpiration. En revanche, dès qu’un liquide chaud entre en contact avec les récepteurs de température du corps, le cerveau ordonne au corps de produire plus de sueur qui refroidit la surface de la peau, ce qui nous fait sentir plus frais ».

Les bienfaits du « Moon Milk »

Le « Moon Milk » est riche en nutriments qui favorisent l’endormissement. « Son effet sédatif est dû à sa forte teneur en apigénine, un nutriment qui réduit l’anxiété, favorisant une sensation de détente et de sommeil« , précise Gina Fontana. Elle est également naturellement riche en magnésium, vitamines du groupe B, calcium, fer, zinc et potassium, qui aident à réguler l’activité cérébrale, à détendre les muscles et à augmenter la sécrétion de composés somnifères tels que la mélatonine.

Préparation du « Moon Milk »

La préparation du « Moon Milk » est simple et rapide : il suffit de faire infuser 1 sachet de tisane de camomille dans 250 ml de lait d’amande non sucré chaud ou tiède, d’y ajouter 1 cuillère à café de lavande séchée de qualité alimentaire et si besoin, 2 cuillères à soupe de miel ou 1 cuillère à café d’extrait de vanille pure pour une version non sucrée. Certaines recettes proposent d’y ajouter de la cardamome ou de la poudre d’Ashwagandha pour leurs vertus sédatives.