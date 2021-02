Café : une consommation régulière réduit le risque d’insuffisance cardiaque

Une nouvelle étude vient de dévoiler que la consommation régulière de café pouvait réduire le risque d’insuffisance cardiaque.

Faisant partie des boissons chaudes les plus consommées dans le monde, le café est souvent sujet à de nombreuses recherches scientifiques afin d’analyser les effets bénéfiques ou néfastes de sa consommation sur notre santé. Une récente étude vient de dévoiler que les consommateurs réguliers avaient moins de risque de souffrir d’insuffisance cardiaque grâce au café.

Le café continue de se dévoiler à travers une nouvelle étude

Notre alimentation joue beaucoup sur notre santé. Il est donc vital pour les chercheurs de déceler les bénéfices ainsi que les inconvénients des substances consommées régulièrement par les individus. Le café étant fortement consommé à travers le monde, une équipe de chercheurs vient récemment de découvrir que la boisson chaude réduisait les risques d’insuffisance cardiaque.

Afin de mener à bien leur étude, les chercheurs ont recoupé différentes données issues de trois études différentes comportant des informations sur les habitudes alimentaires ainsi que les risques de problèmes cardiovasculaires et ayant un suivi ses participants durant une période d’au minimum 10 ans. Ces dernières ont ainsi permis de récolter des données de plus de 21 000 adultes américains. L’équipe de chercheurs a ensuite classé les participants en différents groupes : les personnes consommant aucune tasse de café par jour, une tasse/jour, 2 tasses/jour et 3 tasses/jour.

Quels sont les effets du café sur le risque d’insuffisance cardiaque ?

Publié dans la revue Circulation : Heart Failure, les résultats de ces recherches ont tout d’abord permis de constater, dans le cas d’une étude sur les trois, que la consommation de café décaféiné pouvait augmenter le risque d’insuffisance cardiaque. L’étude a ensuite décelé que l’ensemble des données récoltées dévoilait que les participants buvant une ou plusieurs tasses de café par jour avaient sur le long terme un risque d’insuffisance cardiaque plus faible que les personnes ne consommant pas de caféine. Pour finir, deux études analysées par les chercheurs ont dévoilé que « le risque d’insuffisance cardiaque au cours des décennies a diminué de 5 à 12% par tasse et par jour de café, par rapport à l’absence de consommation de café ».