Cancer de l’ovaire ou syndrome de l’intestin irritable ? Les signes qui permettent de distinguer les deux

Les symptômes du cancer de l’ovaire, comme les douleurs abdominales ou les troubles digestifs, ressemblent fréquemment à ceux du syndrome de l’intestin irritable, rendant le diagnostic difficile. Apprendre à distinguer ces signes est essentiel pour une prise en charge précoce.

Tl;dr Symptômes communs : ballonnements, douleurs abdominales, troubles digestifs.

Diagnostic précoce essentiel pour différencier cancer de l’ovaire et SII.

essentiel pour différencier cancer de l’ovaire et SII. Consultez rapidement en cas de symptômes persistants ou inhabituels.

Quand les symptômes se ressemblent : un défi pour le diagnostic

La ressemblance entre les manifestations du cancer de l’ovaire et du syndrome de l’intestin irritable, ou SII, complique bien souvent la vie des patientes comme celle des médecins. Ballonnements, douleurs abdominales, variations dans les habitudes digestives… ces signes peuvent sembler anodins ou passagers, mais ils soulèvent un véritable enjeu : comment faire la part des choses entre une pathologie chronique, mais bénigne et une maladie potentiellement mortelle ?

Mieux comprendre les différences fondamentales

Le cancer de l’ovaire, qui se développe généralement silencieusement au début, touche surtout les femmes après 50 ans. Ses premiers symptômes, discrets, sont parfois confondus avec des troubles digestifs ordinaires. Outre les douleurs pelviennes persistantes et un gonflement abdominal prolongé, d’autres signaux doivent alerter : une envie fréquente d’uriner ou une sensation rapide de satiété lors des repas. Une perte de poids inexpliquée ou la présence d’antécédents familiaux (BRCA1/BRCA2) constituent également des éléments majeurs à surveiller.

Face à cela, le SII se caractérise par :

Douleurs ou crampes abdominales récurrentes, souvent soulagées par la défécation ;

Bouffées de gaz et alternance entre diarrhée et constipation ;

Absence d’amaigrissement involontaire ou de troubles urinaires.

Contrairement au cancer, ce trouble fonctionnel n’engage pas le pronostic vital, mais impacte fortement le quotidien.

L’importance du dépistage et de la vigilance

Devant cette superposition symptomatique, la prudence s’impose. Les études soulignent qu’un diagnostic erroné peut retarder une prise en charge adéquate. D’où l’intérêt de solliciter sans attendre un avis médical si les douleurs persistent, s’intensifient ou diffèrent des épisodes habituels du SII. Parmi les outils utiles pour distinguer ces affections : échographie pelvienne, dosage sanguin CA-125 ou scanner abdomino-pelvien. Chez les femmes présentant un terrain familial à risque ou âgées de plus de 50 ans, la surveillance doit être renforcée.

L’essentiel : agir sans tarder face à tout symptôme inhabituel

Nul besoin de céder à l’alarmisme, mais négliger des signes inhabituels serait risqué. Un suivi régulier auprès d’un professionnel demeure la clé pour préserver sa santé intestinale – et prévenir toute évolution grave. Une certitude demeure : il vaut mieux consulter une fois de trop que pas assez.