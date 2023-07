Cancer de l’ovaire : une étude pointe des métiers plus à risque

Une étude publiée dans la revue Occupational & Environmental Medicine fait le lien entre ce type de cancer et l’environnement de travail.

Les facteurs de risque d’un cancer de l’ovaire sont l’âge, la prédisposition génétique, l’exposition longue aux œstrogènes et un traitement hormonal lors de la ménopause, ou encore la consommation de tabac.

Une récente étude canadienne fait quant à elle le lien entre ce cancer et certains environnements de travail particuliers.

Les données de près de 500 femmes

Pour parvenir à leurs conclusions, les chercheurs ont analysé, chez 491 femmes de 18 à 79 ans, et atteintes de ce cancer : parcours professionnels, modes de vie et antécédents. Puis les données ont été comparées à celles de 897 autres femmes, ne souffrant pas de ce cancer.

Les scientifiques ont aussi déterminé le lien entre exposition à 29 des agents les plus courants dans l’environnement de travail et le risque de développer ce cancer. Et 18 de ces agents semblent plus à risque, comme : le talc, l’ammoniac, le peroxyde d’hydrogène, les fibres synthétiques, les fibres de polyester, les colorants et pigments organiques, la cellulose ou encore les produits chimiques naturellement présents dans l’essence et les agents de blanchiment.

Les métiers les plus à risque

Qu’en ont-ils conclu ? Voici ce que dit leur communiqué :

Travailler pendant 10 ans ou plus en tant que coiffeur, barbier, esthéticienne et dans des rôles connexes était associé à un risque trois fois plus élevé, tandis qu’un emploi pendant 10 ans ou plus en comptabilité était associé à un doublement du risque, et travailler dans la construction avec un risque presque triplé.

Le travail à long terme dans l’industrie du vêtement, y compris la broderie, était associé à un risque accru de 85 % de développer la maladie, tandis que le travail dans la vente ou la vente au détail était associé à des risques accrus, respectivement, de 45 % et 59 %.

Aussi : métiers du bâtiment, comptabilité…

Avec un nombre de cas multiplié par deux, les métiers de la comptabilité. Ici, pas d’exposition à des agents, mais plutôt un mode de vie sédentaire pointé du doigt. Dans le bâtiment aussi, le risque est multiplié par trois, et le risque est plus important de 85% avec plusieurs années passées dans le secteur de l’industrie textile.

Des études ultérieures devront déterminer si l’environnement de travail, un agent précis ou plusieurs agents sont à l’origine de cancers de l’ovaire.