Cancer des testicules : des signes peuvent alerter

Ce cancer peut rester longtemps silencieux. Mais un signe peut vous alerter, et un geste simple vous permet de le révéler.

L’INCa (Institut national du cancer) indique que “Le cancer du testicule est le plus souvent diagnostiqué à la suite de l’apparition d’une masse que vous avez pu découvrir à la palpation ou qui a été décelée par votre médecin”.

Se manifestant souvent chez l’homme jeune, Santé publique France nous informe pour sa part qu’en France, et en ce qui concerne l’année 2018, le nombre estimé de nouveaux cas de cancer du testicule était de 2 769 et le nombre estimé de décès de 86.

Cancer testicules : Quels signes ?

Parmi les symptômes, l’un de ceux se manifestant le plus souvent est cette masse qui “ne régresse pas au cours du temps, précise l’INCa qui ajoute qu’“Elle est dure au toucher et le plus souvent indolore”. Dans d’autres cas une sensation de lourdeur au niveau testiculaire peut survenir, et “Le testicule dans son ensemble peut gonfler et augmenter de volume, parfois de façon soudaine”.

Autre augmentation potentielle, celle rapide des seins chez l’homme atteint, et qu’on appelle gynécomastie : “Elle est provoquée par la sécrétion d’une hormone, la HCG, par la tumeur du testicule”. Douleurs dorsales, perte de poids, masse dans l’abdomen ou difficultés à respirer peuvent être d’autres signes.

Une masse palpable

Revenons sur le signe le plus fréquent, et qui est donc la présence du masse. Il est recommandé de réaliser cette auto-palpation une fois par mois dès l’âge de 14 ans.

La Fondation de recherche ARC explique comment procéder :

Le moment idéal est à la sortie de la douche car la chaleur de l’eau détend la peau des testicules, ce qui facilite la palpation. Devant un miroir, il faut les examiner, l’un après l’autre, en faisant rouler la glande entre le pouce et les quatre doigts. Les quatre doigts sont placés sous le testicule et le pouce au-dessus. À noter qu’il est normal que l’un soit plus gros que l’autre.

Si une anormalité semble être détectée par le patient, un médecin devra réaliser lui-même cette palpation et potentiellement prescrire des examens sanguins visant à évaluer les niveaux de trois biomarqueurs et qui sont AFP, hCG total et LDH. Une ablation testiculaire pourra être nécessaire en cas de confirmation de la maladie.