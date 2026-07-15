Canicule : 5 ajouts simples à l’eau pour mieux rester hydraté

Citron, menthe, chia, sel, concombre : ces ajouts très simples peuvent rendre l’eau plus agréable et parfois mieux retenue par l’organisme.

En bref La chaleur favorise une déshydratation parfois discrète

Certains ajouts rendent l’eau plus facile à boire

Les habitudes de la journée comptent aussi

Fatigue, maux de tête, baisse d’énergie. Il n’en faut pas beaucoup pour qu’une déshydratation légère se fasse sentir en plein été, surtout quand la chaleur accélère les pertes d’eau par la transpiration.

Boire de l’eau reste la base, évidemment. Mais en période de canicule, le vrai sujet est souvent plus simple, boire assez, et régulièrement. C’est là que quelques ingrédients très courants peuvent aider, soit parce qu’ils rendent l’eau plus agréable, soit parce qu’ils apportent un petit coup de pouce à l’hydratation.

Pourquoi l’eau seule ne suffit pas toujours à donner envie de boire

Quand il fait lourd, on perd des fluides plus vite. Et on ne compense pas toujours. Résultat, on boit trop tard, ou pas assez souvent.

Des travaux sur les boissons au goût amélioré vont dans le même sens, une eau plus agréable en bouche favorise la consommation. Ce n’est pas un détail. Si vous avez du mal à atteindre votre quota quotidien, le goût peut faire une vraie différence, clairement.

Citron, menthe, concombre : le goût peut changer la donne

Le citron est le plus évident. Son intérêt n’est pas seulement aromatique. Il apporte aussi de petites quantités de potassium et de vitamine C. Une étude publiée dans l’International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism indique que les boissons contenant des électrolytes retiennent mieux les fluides que l’eau seule.

La menthe, elle, ne fournit pas d’électrolytes. Mais son effet rafraîchissant et son odeur rendent l’eau plus attirante. En gros, on pense moins à l’effort de boire.

Même logique avec le concombre. Il contient près de 95 % d’eau, avec un peu de potassium et des antioxydants. Une étude de 2025 sur sa composition nutritionnelle souligne son rôle possible dans l’apport hydrique global. Quelques rondelles suffisent souvent à rendre l’eau plus légère, donc plus facile à siroter au fil de la journée.

Chia et pincée de sel : deux options plus techniques

Les graines de chia ont un profil différent. Une fois trempées, elles forment un gel lié à leur fibre soluble. D’après un article de Food et Function, ce mucilage hydrophile retient de grandes quantités d’eau, ce qui peut soutenir une hydratation plus durable, notamment lors d’une longue journée dehors.

Autre option, plus surprenante, une très petite pincée de sel. Le sodium fait partie des électrolytes qui régulent la répartition de l’eau dans l’organisme. La revue Nutrients rappelle d’ailleurs son rôle central dans l’équilibre des fluides, ce qui explique sa présence dans les solutions de réhydratation orale. Pas mal de prudence quand même, l’idée est bien la micro-quantité.

Les gestes simples qui comptent pendant une vague de chaleur

Ces ajouts ne remplacent pas les réflexes de base. Le plus utile reste de boire avant d’avoir soif, d’ajouter à ses repas des aliments riches en eau comme le melon d’eau, les agrumes, le concombre ou le yaourt, et de limiter les boissons très sucrées ainsi que l’excès de thé ou de café.

Et puis il y a le reste, vêtements respirants, repas plus légers, et si possible éviter de sortir entre midi et 16 heures. Pour vous, l’implication pratique est là, si l’eau vous lasse, la rendre plus fraîche et plus attirante peut déjà changer beaucoup.