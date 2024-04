Cartographie inédite du cerveau : le Projet Iseult et l’IRM le plus puissant du monde

Ce mardi 2 avril, le CEA dévoilera une série d'images de cerveau obtenues grâce à Iseult, le scanner IRM le plus puissant au monde. Cette avancée significative offre un espoir considérable pour la recherche en santé. Quelles nouvelles découvertes cette technologie pourrait-elle permettre ?

Tl;dr Le CEA dévoile des images de cerveau obtenues avec l’IRM le plus puissant, Iseult.

Iseult est un scanner IRM conçu par le CEA, avec une capacité de 11,7 teslas.

L’IRM du projet Iseult a été conçu pour accueillir un corps humain entier.

Les tests sur un potimarron ont confirmé la capacité du scanner à produire des images de qualité supérieure.

L’IRM le plus puissant du monde : une révolution pour les neurosciences

Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) a frappé un grand coup dans le domaine des neurosciences. Le mardi 2 avril, il a dévoilé pour la première fois des images de cerveau obtenues avec Iseult, le scanner IRM le plus puissant jamais créé. Avec une puissance de 11,7 teslas, ce scanner représente une avancée majeure pour l’étude de notre cerveau et de notre santé.

Une technologie hors normes

Conçu par les ingénieurs et chercheurs du CEA, le projet Iseult transforme un aimant “hors normes” en un “imageur” selon un communiqué de presse. Cet outil d’imagerie médicale pèse 132 tonnes et mesure cinq mètres de longueur et de diamètre extérieur, permettant ainsi le passage d’un corps humain entier. Sa capacité d’imagerie est bien plus performante qu’un scanner standard, atteignant jusqu’à 11,7 teslas contre 1,5 ou 3 teslas pour les IRM hospitaliers.

Une phase de tests concluante

Avant de confirmer l’efficacité de leur scanner, les équipes du CEA ont mené une série de tests. En utilisant un potimarron, dont la consistance riche en eau et la taille présentent de grandes similitudes avec le cerveau humain, ils ont pu obtenir des images de l’intérieur de la cucurbitacée d’une qualité encore jamais atteinte. Ces résultats ont permis de conclure que le scanner était apte à analyser le cerveau humain avec une résolution de 100 à 200 microns à 11,7 teslas.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter