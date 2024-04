Épilepsie : Un reflet des disparités sociales et territoriales ?

L'étude diffusée jeudi par Santé publique France révèle une prévalence élevée de l'épilepsie, mettant en lumière d'importantes disparités sociales et territoriales sur le territoire français. Existe-t-il des solutions pour réduire ces inégalités ?

Tl;dr L’épilepsie affecte de manière disproportionnée certaines régions de la France.

Près de 700 000 personnes souffraient de cette maladie en 2020.

La prévalence de l’épilepsie augmente avec le désavantage social.

Des facteurs tels que la stigmatisation et la difficulté à trouver un emploi contribuent à ce phénomène.

Inégalités en termes de santé : l’épilepsie en est le symbole

D’après une récente étude de Santé publique France, l’épilepsie serait une illustration frappante de l’inégalité face à la santé en France. En effet, cette maladie chronique, caractérisée par une série de crises convulsives, affectait près de 700 000 personnes au début de l’année 2020.

Une prévalence territoriale de l’épilepsie

La sud-ouest, le nord du pays, ainsi que certaines régions d’outre-mer comme la Guadeloupe et la Réunion, sont davantage touchés par cette pathologie.

Une situation qui peut s’expliquer, en partie, par une “précarité socio-économique” plus marquée et une “fréquence plus élevée de comorbidités cardiovasculaires associées“.

L’influence du désavantage social sur la prévalence de l’épilepsie

Les inégalités ne sont pas uniquement régionales. Parmi les groupes sociaux les plus défavorisés, la prévalence de cette maladie est de 42 % supérieure par rapport à ceux qui sont moins défavorisés.

Cette tendance à la hausse serait notamment due à “l’exposition accrue à des toxiques intra utéro durant la petite enfance et à la pollution”.

Des conséquences socio-économiques marquées

L’épidémie représente un véritable cercle vicieux. En effet, elle peut mener à une plus grande précarité en raison de la stigmatisation, des effets secondaires du traitement et des comorbidités pouvant engendrer des difficultés à trouver ou à garder un emploi.

Par ailleurs, la prévalence de l’épilepsie augmente avec l’âge, chez les hommes comme chez les femmes, avec une hausse significative après 65 ans. Cette augmentation serait liée à l’occurrence plus élevée de pathologies telles que les accidents vasculaires cérébraux chez les hommes, qui sont une cause directe de l’épilepsie.