Causes potentielles des saignements de nez chroniques

Dans quatre cas sur cinq, un saignement de nez, ou épistaxis, est sans gravité et peut aisément être contrôlé. Cependant, il est parfois indispensable de consulter un médecin. Et vous, savez-vous comment réagir face à un saignement de nez ?

Tl;dr L’épistaxis, ou saignement de nez, est bénin dans 80% des cas.

Il est souvent causé par une inflammation nasale, un traumatisme ou une sécheresse de l’air.

Une simple compression peut l’arrêter, mais une consultation médicale peut être nécessaire.

Dans 20% des cas, le saignement peut indiquer des problèmes graves.

Comprendre l’épistaxis

Le saignement de nez, également appelé épistaxis, est une manifestation assez courante qui touche 60% de la population au moins une fois dans sa vie. Bien que généralement bénin, il est parfois le signe d’un problème plus grave.

Causes et gestion du saignement

De multiples facteurs peuvent déclencher un saignement de nez, parmi lesquels figurent l’inflammation de la muqueuse nasale, la sécheresse de l’air, le grattage de la paroi interne du nez, un traumatisme ou l’utilisation de médicaments par voie nasale. Heureusement, dans la plupart des cas, un simple geste suffit pour stopper l’épistaxis : une compression en dessous de l’os du nez à l’aide de l’index et du pouce. Il est recommandé de maintenir cette pression pendant au moins dix minutes.

Un point crucial à respecter lors d’un saignement de nez est de pencher la tête en avant et non en arrière, pour éviter que le sang ne s’écoule dans la gorge, provoquant des nausées.

Quand l’épistaxis devient une urgence

Cependant, il existe des situations où le saignement de nez requiert une intervention médicale d’urgence. En effet, dans 20% des cas, l’épistaxis peut être lié à des troubles plus graves comme un problème de coagulation ou un traumatisme important. Il est alors essentiel de contacter les urgences si le saignement persiste plus de 30 minutes malgré une compression, s’il est important et provient de plusieurs endroits, s’il survient après un traumatisme grave, s’il est accompagné d’autres symptômes inquiétants ou s’il est répétitif.

Les solutions ORL

En cas de récidive, une consultation en oto-rhino-laryngologie (ORL) est conseillée. Selon la situation, le spécialiste pourra proposer différentes options, comme la cautérisation des vaisseaux du nez pour les saignements peu abondants, ou un tamponnement antérieur ou postérieur du nez si l’origine du saignement est inconnue ou provient de la partie arrière du nez.