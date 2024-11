Ce médicament pour maigrir peut-il soulager les douleurs au genou ?

Les experts se prononcent : ce médicament pour perdre du poids peut-il vraiment soulager les douleurs au genou ?

Tl;dr Le Semaglutide pourrait aider à réduire la douleur du genou chez les personnes obèses atteintes d’arthrose.

Les effets sur la douleur du genou ne sont pas indépendants de la perte de poids.

Le Semaglutide n’est pas un traitement direct accepté pour l’arthrose ou la douleur au genou.

Un regard sur le Semaglutide

Le Semaglutide, commercialisé sous les noms populaires d’Ozempic et de Wegovy, est principalement prescrit pour gérer la perte de poids et le diabète de type 2. Une récente étude suggère cependant qu’il pourrait également aider à réduire la douleur du genou chez les personnes obèses atteintes d’arthrose.

Les résultats de cette étude, publiés dans le New England Journal of Medicine, révèlent que les personnes souffrant d’arthrose qui ont pris du Semaglutide tout en suivant un régime alimentaire sain et en faisant de l’exercice, ont ressenti moins de douleur au genou que celles qui ont seulement utilisé le régime et l’exercice pour perdre du poids.

Une question de poids

Il est important de souligner que cette étude ne confirme pas si le Semaglutide améliore la douleur indépendamment de la perte de poids. « Les patients qui ont vu le plus d’amélioration sont ceux qui ont perdu le plus de poids », a déclaré le Dr Mir Ali.

Il est bien connu qu’être en surpoids est un facteur de risque pour l’arthrose et que la perte de poids améliore la douleur au genou. Par exemple, pour chaque livre perdue, il y a une réduction d’environ quatre livres de pression sur les genoux à chaque pas.

Pas un traitement direct

Il n’y a pas assez de preuves pour soutenir le Semaglutide comme traitement direct de l’arthrose ou de la douleur au genou. « Je ne peux pas vraiment voir la FDA dire que c’est un traitement direct pour l’arthrose à moins qu’il n’y ait des études montrant une amélioration de la douleur articulaire indépendamment de la perte de poids », a déclaré le Dr Ali.

Les traitements standards pour l’arthrose et la douleur au genou commencent généralement par des changements de mode de vie, tels que la perte de poids et des exercices de renforcement pour développer les muscles, qui peuvent soulager une partie de la force exercée sur les articulations du genou et de la hanche.