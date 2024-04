Ce que la couleur de votre langue révèle sur votre santé

Notre état de santé est souvent révélé par la couleur de notre langue - qu'elle soit jaune, rouge, violette ou couverte d'un film blanchâtre. Pourquoi ces changements de couleur se produisent-ils ?

Tl;dr Une langue rouge peut indiquer une inflammation ou une carence alimentaire.

Une langue blanche peut signaler une infection fongique ou une mauvaise hygiène dentaire.

Une langue jaune peut être le symptôme de problèmes hépatiques ou d’un déséquilibre de la flore buccale.

Une langue violette peut être le signe d’une mauvaise circulation sanguine ou de problèmes cardiaques.

La couleur de la langue : un indicateur de la santé

La couleur de la langue peut révéler beaucoup sur notre santé. Cet organe musculo-membraneux peut changer de couleur pour de nombreuses raisons, allant du jaune au violet, en passant par le rouge et le blanc.

Le rouge : signe d’inflammation

Si votre langue prend une teinte d’un rouge vif et présente une surface anormalement lisse, vous pourriez être face à une glossite, une inflammation de la langue. Celle-ci peut résulter d’une carence en zinc, en fer ou d’une anémie due à une carence en vitamine B12. Il ne faut pas non plus écarter l’hypothèse d’une allergie alimentaire.

Le blanc : infection fongique ou mauvaise hygiène dentaire

Une langue blanchâtre, ou saburrale, peut indiquer une infection fongique, comme une prolifération de champignons Candida albicans, entraînant des dépôts blanchâtres. Cette affection est connue sous le nom de candidose buccale, ou muguet. La langue peut également blanchir en raison d’une mauvaise hygiène dentaire, favorisant ainsi l’accumulation de bactéries.

Le jaune : trouble hépatique ou déséquilibre de la flore buccale

Une langue jaunâtre peut signaler un problème hépatique, comme un problème au foie ou à la vésicule biliaire. Un tel changement de couleur pourrait également signifier un déséquilibre de votre flore buccale dû à une accumulation de bactéries.

Le violet : mauvaise circulation sanguine ou problème cardiaque

Une teinte violacée peut être la conséquence d’une mauvaise circulation sanguine ou d’un problème cardiaque. Si vous constatez un changement de couleur et que vous avez le moindre doute, n’hésitez pas à consulter un médecin.