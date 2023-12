Quelles pathologies peuvent affecter votre langue ?

Les symptômes tels que douleurs, sensations de brûlure, lésions, ulcères ou gonflements sur la langue sont souvent liés à diverses pathologies. Mais savez-vous exactement à quelles maladies ces signes peuvent correspondre ?

Tl;dr Le muguet est causé par un champignon et provoque des lésions blanches.

La maladie cœliaque peut entraîner des ulcères buccaux.

Le syndrome de la bouche brûlante cause une sensation de brûlure sur la langue.

La glossite et le cancer de la langue sont d’autres causes possibles de gêne.

Différentes pathologies liées à la gêne sur la langue

Il est important de noter que les douleurs et autres inconforts sur la langue peuvent être le signe de différentes maladies.

Le muguet, une affection fongique

Cette pathologie, aussi connue sous le nom de candidose buccale, est causée par la prolifération du champignon Candida albicans. Les symptômes principaux de ce mal sont des lésions blanches sur la langue ou à l’intérieur des joues, accompagnées de rougeurs et d’une sensation de brûlure.

La maladie cœliaque, une intolérance au gluten

Cette maladie auto-immune affecte le système digestif et peut se manifester par des ulcères buccaux sur les lèvres, les gencives et la langue, en plus de symptômes intestinaux tels que diarrhée et amaigrissement.

Le syndrome de la bouche brûlante et la glossite

Ces deux pathologies se manifestent par une gêne sur la langue. Le syndrome de la bouche brûlante, également appelé glossodynie, provoque une sensation de brûlure intense sur la langue, touchant principalement les femmes après la ménopause. La glossite, quant à elle, est une inflammation de la langue qui entraîne gonflement, douleur et changement de texture.

Le cancer de la langue

Cette maladie grave touche plus particulièrement les hommes et se manifeste par une gêne douloureuse sur la langue, entre autres symptômes. Il est essentiel de consulter rapidement en cas de suspicion de ce cancer pour une prise en charge adéquate.