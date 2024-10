Ce qu’il faut savoir avant une mastectomie ?

Avant une mastectomie : découvrez ce que vous devez absolument savoir.

Tl;dr Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes.

La mastectomie radicale modifiée est une technique chirurgicale courante.

Les effets secondaires peuvent être prévenus par de bonnes techniques chirurgicales.

Le cancer du sein, une réalité préoccupante

Le cancer du sein, maladie qui touche principalement les femmes, est le type de cancer le plus courant dans le monde. En effet, il représente presque un quart de tous les cancers diagnostiqués. En France, plus de 150 000 cas sont recensés chaque année, la plupart diagnostiqués à un stade avancé.

Les options chirurgicales

L’aspect le plus crucial dans le traitement multidisciplinaire du cancer du sein est la chirurgie. Parmi les techniques chirurgicales, la mastectomie radicale modifiée, ou MRM, est la plus courante. Celle-ci implique la suppression complète du sein et des ganglions lymphatiques axillaires. Une autre option est la chirurgie de conservation du sein, qui permet de préserver l’organe tout en assurant une marge de sécurité suffisante. Les deux techniques offrent des taux de survie similaires.

La mastectomie : pour qui et pourquoi ?

La mastectomie est indispensable dans certaines situations, notamment en cas de maladie multicentrique ou multifocale. Elle est également préconisée en cas de maladie de Paget, de cancer du sein inflammatoire ou de mauvaise réponse à la chimiothérapie néoadjuvante.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Préparation et suites post-opératoires

La préparation préopératoire comprend un bilan diagnostique et métastatique complet. Après l’opération, le patient est généralement hospitalisé pendant deux ou trois jours et reçoit des médicaments contre la douleur, des antibiotiques et d’autres traitements de soutien.

Des complications peuvent survenir, mais le plus souvent, elles peuvent être prévenues par de bonnes techniques chirurgicales et une prise en charge post-opératoire active. Parmi les complications les plus courantes, on trouve le lymphœdème du bras, une affection frustrante à gérer à long terme.

En conclusion

La mastectomie reste le « gold standard » dans le traitement chirurgical du cancer du sein. Cependant, toutes les patientes pour lesquelles une mastectomie est envisagée devraient également être informées de la possibilité d’une chirurgie de conservation du sein. Enfin, il convient de souligner l’importance de la prévention du lymphœdème du bras, qui peut être évitée grâce à l’utilisation de la technique de prélèvement du ganglion sentinelle.