Le cancer du sein touche-t-il plus souvent le sein gauche ? Démêlons le vrai du faux

La question de la répartition du cancer du sein entre le sein gauche et le sein droit suscite l’intérêt, alimentant parfois certaines idées reçues. Retour sur ce que disent réellement les études et la science à ce sujet.

Tl;dr Le cancer du sein touche légèrement plus le sein gauche.

Causes exactes incertaines : facteurs biologiques et statistiques évoqués.

Pronostic surtout lié au type et stade, pas au côté.

Légère prédominance du sein gauche : un constat confirmé

L’idée selon laquelle le cancer du sein affecterait davantage le sein gauche n’est pas qu’une rumeur. Des analyses massives, comme celles issues du programme SEER de l’US National Cancer Institute, compilant les données de plus de 880 000 patientes, révèlent une prévalence très légèrement supérieure à gauche : 50,8 % des cas contre 49,2 % à droite. Si la différence paraît minime, elle se traduit tout de même par plusieurs milliers de diagnostics supplémentaires chaque année sur ce côté.

Derrière les chiffres : hypothèses et incertitudes

Alors, pourquoi cette asymétrie ? La communauté scientifique hésite encore. Plusieurs pistes émergent sans qu’aucune ne s’impose vraiment. Parmi les théories avancées :

Désavantage anatomique du sein gauche, parfois un peu plus volumineux ou dense.

du sein gauche, parfois un peu plus volumineux ou dense. Biais de détection : les droitiers repèreraient mieux une anomalie à gauche lors des auto-examens.

: les droitiers repèreraient mieux une anomalie à gauche lors des auto-examens. Différences biologiques subtiles , possiblement liées à la distribution cellulaire ou à certains gènes plus actifs sur la gauche.

, possiblement liées à la distribution cellulaire ou à certains gènes plus actifs sur la gauche. Et tout simplement… le fruit d’une variation aléatoire statistique.

Les études génomiques – certaines publiées dans Nature – suggèrent en outre que les tumeurs du sein gauche pourraient être légèrement plus agressives, mais l’écart reste ténu et la cause exacte demeure insaisissable.

Côté et pronostic : quels véritables enjeux ?

Une question revient souvent : avoir un cancer au sein gauche change-t-il vraiment le pronostic ? Là encore, les réponses varient selon les études. Certaines pointent une réponse moins favorable à la chimiothérapie ou une agressivité accrue côté gauche ; d’autres n’observent aucune différence significative sur la survie à long terme. Ce qui pèse réellement dans la balance, ce sont surtout le type tumoral, le stade au diagnostic, la qualité des traitements et l’état général du patient. À noter toutefois : l’irradiation du sein gauche nécessite une attention particulière pour protéger le cœur, situé à proximité.

Démêler idées reçues et réalités médicales

De nombreux mythes entourent encore le cancer du sein. Ainsi :

Le port d’un soutien-gorge ou l’utilisation de déodorants n’ont jamais été liés à un risque accru.

Les hommes aussi peuvent être touchés, même si cela reste rare.

Une masse douloureuse n’est pas systématique ni synonyme de gravité.

Enfin, l’antécédent familial compte certes, mais la majorité des cas surviennent sans histoire familiale connue.

Si le cancer du sein est effectivement un peu plus fréquent côté gauche, il importe bien davantage de rester vigilant face aux premiers signes, de miser sur des dépistages réguliers… et de relativiser ce léger déséquilibre devant l’ensemble des facteurs qui conditionnent vraiment la maladie.