Ce somnifère courant pourrait réduire l’accumulation de protéines Alzheimer

En dépit des incertitudes, les recherches sur le rôle du sommeil dans la prévention de la maladie d’Alzheimer sont encourageantes. Elles soulignent l’importance de prendre soin de notre sommeil pour une bonne santé cérébrale. Cependant, il est crucial de ne pas s’autoprescrire des somnifères sans avis médical. L’approche la plus sage reste d’améliorer notre hygiène de sommeil et de traiter les problèmes de sommeil éventuels.

Les troubles du sommeil peuvent être un signe précurseur de la maladie d’Alzheimer avant l’apparition des premiers symptômes , tels que la perte de mémoire et le déclin cognitif. Promouvoir un meilleur sommeil pourrait donc être une stratégie pour prévenir cette maladie , en permettant au cerveau de se nettoyer des protéines résiduelles et des autres déchets produits pendant la journée.

Dans cette étude, les chercheurs de l’Université de Washington à St. Louis ont constaté que les personnes qui ont pris du suvorexant, un traitement couramment utilisé pour l’insomnie, ont connu une légère baisse de deux protéines qui s’accumulent dans la maladie d’Alzheimer, l’amyloïde-bêta et la tau. « Il serait prématuré pour les personnes inquiètes de développer la maladie d’Alzheimer d’y voir une raison de prendre du suvorexant chaque nuit », prévient le neurologue Brendan Lucey, qui a dirigé la recherche .

Bien que la maladie d’Alzheimer reste encore largement mystérieuse, les scientifiques se penchent avec intérêt sur le lien entre le mauvais sommeil et l’aggravation de cette maladie neurodégénérative . Une étude publiée en 2023 a révélé que l’utilisation de somnifères pour améliorer le sommeil pourrait contribuer à la réduction de l’accumulation de protéines toxiques dans le liquide qui nettoie le cerveau chaque nuit.

