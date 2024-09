Cette huile essentielle indispensable pour combattre la chute des cheveux cet automne

En stimulant le cuir chevelu, elle favorise la repousse des cheveux. Curieux de savoir comment cela fonctionne ?

Tl;dr Chute de cheveux en automne : un phénomène naturel mais préoccupant.

L’huile essentielle de gingembre stimule le cuir chevelu et favorise la repousse.

La méthode : diluer l’huile de gingembre dans de l’huile de ricin et masser le cuir chevelu.

Durée de la cure : entre 1 et 3 mois, correspondant à la durée du phénomène de chute.

Le phénomène automnal de la chute de cheveux

N’avez-vous pas remarqué une perte de cheveux importante ces derniers temps ? Pas d’inquiétude, l’automne est une saison propice à la chute capillaire. Ce phénomène naturel affecte autant les hommes que les femmes et peut être exacerbé par les agressions subies par le cuir chevelu pendant l’été (soleil, eau de mer, vent, chlore). En automne, nous pouvons perdre jusqu’à 400 cheveux par jour, contre 50 à 100 le reste de l’année. Mais rassurez-vous, nous avons une solution.

L’huile essentielle de gingembre, un remède naturel

Le secret pour contrer cette chute de cheveux se trouve dans une huile essentielle tonifiante méconnue : celle de gingembre. « Efficace sur les hommes et sur les femmes », selon Helène Comlan, naturopathe, elle stimule le système sanguin du cuir chevelu. Le gingembre possède un puissant actif qui détend les vaisseaux sanguins et augmente leur afflux. « Il stimule la circulation en général, ce qui stimule aussi celle du cuir chevelu, au niveau du bulbe, empêche la chute et renforce la pousse. »

La naturopathe recommande de diluer l’huile essentielle de gingembre dans de l’huile de ricin, connue pour ses antioxydants qui fortifient la kératine des cheveux et son acide ricinoléique agissant comme agent antibactérien et antifongique. Appliquez ensuite ce mélange sur le cuir chevelu en effectuant un massage circulaire. « La peau du cuir chevelu est comme le reste du corps, il faut la stimuler. »

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Cure d’une durée de 1 à 3 mois

La chute de cheveux en automne ne dure généralement pas plus de 3 mois. La naturopathe conseille donc une cure de l’huile essentielle de gingembre pendant cette période.