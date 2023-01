La calvitie favorisée par la consommation de boissons sucrées ?

Ce sont des chercheurs chinois qui font ce lien entre quantité de glucose et pousse des cheveux.

Au tout début de l’année, la revue Nutrients a relayé les conclusions d’une étude sur le lien entre consommation excessive de boissons sucrées et apparition précoce de la calvitie.

Les scientifiques de l’université de Tsighua à Pékin ont basé leurs recherches sur un questionnaire renseigné par 1028 hommes chinois âgés de 18 à 45 ans.

Le questionnaire en détails

Les quelque 1 000 participants devaient préciser leurs habitudes en termes de consommation de boissons sucrées (sodas, jus de fruits et thés glacés industriels), mais aussi l’existence d’éventuels problèmes liés à leurs cheveux.

Des facteurs socio-démographiques et psychologiques ou encore concernant le mode de vie des participants ont été pris en compte. En outre, les volontaires présentant une maladie du cuir chevelu ou ceux souffrant d’un cancer et suivant un traitement par chimiothérapie n’ont pu prendre par à l’étude.

Calvitie et boisson sucrée : quelle conclusion ?

Dans leurs conclusions, les auteurs résument :

Dans l’analyse finale, nous avons découvert qu’une consommation importante de boissons sucrées est associée à un facteur de risque accru de calvitie.

Ils ajoutent :

La perte de cheveux chez les hommes est devenue un problème de santé global. Son incidence continue d’augmenter et l’âge auquel les premières chutes apparaissent continue de baisser.

Un lien à considérer avec précaution

Cependant, la taille peu importante de l’échantillon analysé et le manque de recherches sur ce sujet spécifique n’autorisent pas à confirmer l’existence d’un lien entre cette consommation régulière de sodas et survenue précoce de la calvitie.

Par ailleurs, les volontaires ayant indiqué des pertes de cheveux sont également plus susceptibles d’être des fumeurs, des consommateurs d’alcool, de pratiquer moins d’activité physique et d’avoir un rythme du sommeil non satisfaisant.