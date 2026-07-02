Chez la souris, un vieux circuit du cerveau éclaire l’attention

Une équipe de Johns Hopkins a repéré chez la souris des neurones anciens liés à l’attention. Une piste sérieuse, mais encore loin d’une preuve chez l’humain.

En bref Des neurones anciens pilotent l’attention chez la souris

Leur arrêt rend les animaux très distractibles

Reste à vérifier le même rôle chez l’humain

Une distraction minime peut suffire à faire décrocher le cerveau. C’est précisément ce qu’une équipe de Johns Hopkins University a observé chez la souris, en identifiant un petit groupe de neurones dont l’arrêt temporaire perturbe fortement l’attention spatiale sélective, cette capacité à repérer l’information prioritaire et à ignorer le reste.

Quand un simple distracteur fait tout basculer

Dans l’expérience, les souris devaient fixer des images sur un écran tactile placé devant elles. Elles recevaient une récompense en touchant la bonne zone avec le nez, tout en laissant de côté des éléments distracteurs affichés ailleurs.

Avec leur circuit intact, elles s’en sortaient bien. Mais une fois les neurones visés temporairement désactivés par injection d’un virus conçu pour les éteindre, leur comportement changeait nettement. Shreesh Mysore, neuroscientifique à Johns Hopkins, explique qu’un faible distracteur attirait alors leur attention, un profil qui rappelle un trait central du TDAH. Et le phénomène était réversible : le lendemain, lorsque les neurones refonctionnaient, les mêmes animaux retrouvaient leur capacité à ignorer même des distractions marquées.

Un groupe de neurones très ancien dans le tronc cérébral

Ces cellules appartiennent au PLTi, pour complexe inhibiteur latéro-tegmental parabigéminal. Elles utilisent le GABA, un messager chimique inhibiteur du système nerveux central.

Leur rôle passe par une modulation du colliculus supérieur, une structure importante du mésencéphale chez les mammifères. Cette région aide à intégrer les informations visuelles et d’autres signaux pour construire une carte spatiale de l’environnement, puis orienter l’attention. Ninad Kothari résume l’effet observé ainsi : « Quand nous inactivons ces neurones, les souris deviennent hyper-distractibles ».

Une idée qui bouscule la vision classique de l’attention

Le point fort de l’étude, publiée dans Nature Communications, est là. La vision dominante attribuait surtout l’attention sélective à une région cérébrale plus récente, partagée par l’humain et les autres primates.

Or le PLTi se situe dans le tronc cérébral, au sein d’un réseau très conservé chez les mammifères, mais aussi chez les oiseaux et les poissons. Autrement dit, on parle d’un mécanisme potentiellement très ancien dans l’évolution. C’est une bascule intéressante, quand même, parce qu’elle déplace le regard vers un circuit plus fondamental que prévu.

Ce que cela peut changer, et ce que cela ne prouve pas

Les auteurs y voient une piste pour mieux comprendre des troubles où l’attention est perturbée, notamment le TDAH et la schizophrénie. Shreesh Mysore décrit ce circuit comme « un moteur de sélection attentionnelle », chargé d’aider le cerveau à trier ce qui compte à un instant donné.

Mais il faut garder la mesure. Une souris n’est pas un humain, même si notre histoire évolutive commune laisse envisager des neurones comparables. Shreesh Mysore estime que les indices disponibles vont dans ce sens, sans en faire une preuve. Les expériences possibles chez la souris, autorisées par les comités d’éthique et impossibles chez l’humain, en font un bon modèle. Pas plus. Résultat, cette découverte éclaire un mécanisme plausible de l’attention, sans promettre de traitement demain matin.