Chute de cheveux persistante : les médecins alertent sur un possible trouble thyroïdien précoce

Des chutes de cheveux persistantes malgré une alimentation équilibrée peuvent inquiéter. Selon des médecins, ce symptôme pourrait signaler un trouble de la thyroïde débutant, incitant à surveiller attentivement tout changement inhabituel du cuir chevelu.

Tl;dr La chute de cheveux peut signaler un problème thyroïdien.

Dépistage précoce du dysfonctionnement thyroïdien : essentiel.

Un traitement adapté permet souvent d’inverser la tendance.

Quand la chute de cheveux trahit la thyroïde

Trouver chaque matin des mèches sur l’oreiller ou dans la douche ne relève pas toujours d’une simple préoccupation esthétique. Pour nombre d’urbains, hommes comme femmes, la chute de cheveux persistante révèle parfois un déséquilibre plus profond. Si stress, pollution ou alimentation sont souvent pointés du doigt, le rôle discret, mais décisif de la thyroïde s’impose peu à peu dans les cabinets de dermatologie.

Le lien scientifique entre thyroïde et santé capillaire

Des recherches récentes éclairent ce phénomène. Selon une étude publiée en 2023 dans le journal Cureus, tant l’hypothyroïdie que l’hyperthyroïdie, ainsi que certaines médications, bouleversent le cycle capillaire normal. Les follicules quittent alors trop tôt leur phase de croissance pour entrer dans celle du repos, causant une perte diffuse. D’ailleurs, une méta-analyse démontre que les personnes souffrant d’alopécie – notamment l’alopécie areata – présentent un risque accru de maladie thyroïdienne par rapport au reste de la population.

En creusant davantage, des experts rappellent qu’une déficience en hormones thyroïdiennes augmente nettement le nombre de cheveux « au repos », lesquels tombent plus rapidement. Bonne nouvelle néanmoins : avec un traitement hormonal adapté, l’équilibre peut se rétablir et les cycles normaux reprendre.

L’avis des spécialistes : vigilance et dépistage

Les praticiens interrogés soulignent que cette forme de chute capillaire diffuse – non localisée – s’accompagne souvent d’autres signaux : fatigue inexpliquée, variations pondérales ou encore sécheresse cutanée. La Dre Shareefa Chause, dermatologue à Apollo Spectra, observe chez ses patients âgés de 24 à 37 ans que « 4 sur 10 découvrent une maladie thyroïdienne lors d’un dépistage consécutif à une chute persistante des cheveux ». Un chiffre qui interpelle quant à la sous-estimation du problème.

Face à cette réalité, le bilan biologique se révèle déterminant. Comme le souligne la Dre Upasana Garg, chef technique régionale chez Apollo Diagnostics, les examens ciblés (TSH, T3 libre, T4 libre et anticorps antithyroïdiens) offrent rapidement une vision précise du statut thyroïdien.

À retenir pour réduire la chute et préserver sa chevelure :

Miser sur une alimentation équilibrée (iode, fer, zinc…)

Privilégier un mode de vie sain (hydratation, gestion du stress)

Éviter traitements agressifs et surveiller régulièrement sa santé thyroïdienne si les symptômes persistent

Dépister tôt pour inverser la tendance

Ignorer une perte anormale revient parfois à passer à côté d’un message crucial envoyé par son organisme. Le dépistage régulier et la prise en charge adaptée des troubles thyroïdiens permettent souvent non seulement de stopper la chute, mais aussi de retrouver vitalité et densité capillaire. Restez attentif aux signaux : il ne s’agit pas seulement d’esthétique, mais bien d’un indicateur précieux pour votre santé globale.