Thyroïde : quels effets l’hypo et l’hyperthyroïdie ont-ils sur la peau, les cheveux et les ongles ?

Les troubles thyroïdiens, qu’il s’agisse d’hypothyroïdie ou d’hyperthyroïdie, peuvent avoir des conséquences visibles sur la peau, les cheveux et les ongles. Ces déséquilibres hormonaux influencent directement l’aspect et la santé de ces tissus.

Tl;dr Thyroid hormones régulent peau, cheveux et ongles.

Déséquilibres : sécheresse ou peau fine, cheveux cassants.

Soins adaptés et équilibre hormonal améliorent la santé cutanée.

Le rôle clé des hormones thyroïdiennes dans l’équilibre dermatologique

L’impact des hormones thyroïdiennes sur la santé de la peau, des cheveux et des ongles ne saurait être sous-estimé. Un bon équilibre de cette glande permet de préserver une peau souple, une chevelure dense et des ongles résistants. Or, lorsque la production hormonale s’écarte de la norme, les manifestations cutanées ne tardent pas à se faire remarquer – parfois subtilement, parfois brutalement.

Hypothyroïdie : sécheresse et fragilité au premier plan

Dans les cas d’hypothyroïdie, où la glande thyroïde fonctionne au ralenti, les symptômes dermatologiques s’accumulent. La peau prend une texture sèche et rugueuse en raison d’une baisse de sécrétion du sébum ; elle devient souvent plus pâle, parfois froide au toucher, à cause d’une diminution du flux sanguin. À ce tableau s’ajoutent des cheveux ternes, cassants et dont la croissance ralentit notablement. Quant aux ongles, ils ont tendance à devenir friables ou à pousser lentement. Dans les formes sévères d’hypothyroïdie, le phénomène de myxoedème, caractérisé par un épaississement particulier de la peau, peut survenir.

L’hyperthyroïdie : peau fine, rougeurs et transpiration excessive

À l’opposé, l’hyperthyroïdie, marquée par un excès d’hormones thyroïdiennes dans le sang, entraîne toute une série de modifications visibles : la peau devient anormalement fine et moite ; les patients signalent fréquemment des sueurs abondantes et un aspect plus brillant du teint. Les cheveux s’affinent (voire tombent), tandis que les ongles présentent parfois une concavité particulière dite « ongles de Plummer ». Certaines personnes observent aussi des rougeurs prononcées sur le visage ou les mains.

Mécanismes en jeu et conseils pour préserver sa peau

En filigrane de ces symptômes se trouvent plusieurs mécanismes : altération du métabolisme cellulaire, variations de la formation du collagène ou encore modification du fonctionnement des glandes sébacées. Pour soutenir une meilleure santé cutanée lors d’un déséquilibre thyroïdien, il existe quelques gestes recommandés :

Hydrater avec des crèmes riches en céramides ou en acide hyaluronique ;

Éviter savons agressifs ou températures trop chaudes lors des soins corporels ;

Protéger sa peau du soleil afin de limiter les pigmentations indésirables.

Une gestion rigoureuse du trouble hormonal reste toutefois primordiale pour espérer retrouver une peau saine – tout comme consulter rapidement un professionnel dès l’apparition de signes inhabituels.

Comprendre l’interaction complexe entre fonction thyroïdienne et santé dermatologique aide à mieux prévenir – voire atténuer – ces manifestations qui peuvent parfois alerter avant tout autre symptôme médical.