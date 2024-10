Acide hyaluronique en injections : efficacité, risques et accessibilité sans ordonnance

L'acide hyaluronique injecté propose des solutions pour lutter contre les rides, augmenter le volume des lèvres et éliminer les cernes. Mais comment cela fonctionne-t-il et quels sont les risques associés ? Et vous, seriez-vous prêt à essayer ?

L’acide hyaluronique : un atout esthétique

L’acide hyaluronique a su se faire une place dans le domaine esthétique. Depuis sa découverte en 1934 et son utilisation sous forme d’injections à visée esthétique à partir de 1996-1997, il est devenu un acteur majeur dans la lutte contre les signes du vieillissement. Son rôle ? Combler les rides, donner du volume aux lèvres, faire disparaître les cernes. Il est injecté tant chez les femmes que chez les hommes, dans le derme ou le derme profond pour traiter des zones précises du visage.

Risques et effets secondaires

Cependant, l’acide hyaluronique n’est pas sans risque. Des effets secondaires peuvent survenir, notamment suite à une injection réalisée par une personne non professionnelle de santé. Érythème, ecchymoses, hématomes, rougeurs, œdèmes, douleurs à la pression, démangeaisons, poussée d’herpès labial… La liste est longue et non exhaustive. Plus graves encore, des infections locales, des contaminations virales ou bactériennes, voire une nécrose ou une perte de la vue peuvent survenir si l’injection est mal réalisée. À long terme, une mauvaise position du produit injecté ou une inflammation des tissus sont à craindre.

Une réglementation stricte

Face à ces risques, la réglementation française est stricte. Seuls les médecins sont habilités à réaliser des injections d’acide hyaluronique à visée esthétique. Ils sont les seuls à avoir la connaissance nécessaire de l’anatomie du visage et du corps pour garantir la sécurité des injections. De plus, ils sont les seuls à pouvoir prendre en charge les effets indésirables immédiats et à long terme. Les esthéticiennes, et a fortiori les non-professionnels, sont formellement interdits de réaliser ce type d’injections.

Précautions à prendre

Avant et après une injection, des précautions doivent être prises. Éviter l’aspirine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et la vitamine C pendant les trois jours précédents, rester au calme pendant les trois heures qui suivent, éviter de mobiliser le visage, proscrire le sauna, l’exposition solaire, le sport violent… Autant de recommandations à suivre pour éviter les complications.