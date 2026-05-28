Urine rosée ou rouge après des betteraves : causes de la béturie, symptômes et conseils médicaux

Après la consommation de betterave, il arrive que l’urine prenne une teinte rouge ou rosée, un phénomène connu sous le nom de béturie. Découvrez ses origines, ses manifestations et les situations nécessitant une consultation médicale.

Tl;dr L’urine rouge après des betteraves est souvent bénigne.

Béturie peut signaler une carence en fer ou acidité basse.

Consultez si d’autres symptômes ou doutes apparaissent.

Béturie : un phénomène plus fréquent qu’on ne le croit

À la surprise de nombreux consommateurs, il arrive que l’urine prenne une teinte rougeâtre ou rosée après avoir mangé des betteraves. Ce phénomène, appelé béturie, intrigue et inquiète parfois. En réalité, cette coloration est généralement sans gravité. Elle découle de la présence du pigment naturel bétanine, contenu dans les betteraves, qui traverse l’organisme lorsqu’il n’est pas totalement métabolisé.

D’après plusieurs études, dont celle publiée sur PubMed Central, environ 10 à 14 % de la population remarque cette coloration après ingestion de betterave. Étonnamment, ce chiffre grimpe jusqu’à 80 % chez ceux souffrant d’anémie ferriprive, révélant ainsi un lien potentiel entre la béturie et certains troubles de santé.

Savoir reconnaître les signes associés à la béturie

Le principal symptôme reste simple : une urine virant au rose ou au rouge, parfois accompagnée de selles colorées surtout si la quantité de betterave consommée est importante. Toutefois, la nuance varie selon la forme (crue, cuite, jus) et la préparation de la betterave. Si aucun autre signe n’apparaît, il s’agit le plus souvent d’un effet alimentaire passager.

Mais attention : lorsque d’autres symptômes se manifestent — comme une fatigue persistante, des crampes dans les jambes, une perte de cheveux ou des troubles digestifs (ballonnements, gaz) — il peut s’agir d’une alerte sur un déficit en fer ou un problème d’acidité gastrique basse. Ces facteurs influencent l’absorption et l’élimination du pigment.

L’origine du phénomène : quand le corps ne métabolise pas tout

Tout part du processus digestif. Chez certains individus, le système digestif peine à décomposer complètement le bétanine. Ce pigment finit alors son trajet via les reins pour être évacué dans l’urine. Les recherches ont montré que ce défaut de métabolisation est amplifié en cas de carence martiale ou d’acidité gastrique insuffisante : deux situations à surveiller pour leur impact possible sur l’état général.

Que faire face à la béturie ?

Dans la grande majorité des cas, nul besoin d’intervenir : boire davantage permet souvent d’éliminer plus vite le pigment. Cependant, dès lors que des signes inhabituels persistent, il vaut mieux consulter un professionnel afin d’écarter tout problème sous-jacent. Pour mémoire, parmi les mesures parfois recommandées en cas de carence ou trouble associé :

Ajuster l’alimentation ou envisager une supplémentation en fer.

Soutenir l’acidité gastrique par un suivi médical adapté.

Dépister toute cause sérieuse si du sang est suspecté dans les urines.

Si la couleur persiste hors consommation de betteraves ou s’accompagne de douleurs inhabituelles, il s’avère indispensable de ne pas banaliser ces signes et d’en discuter avec votre médecin traitant.