Cigarettes électroniques, e-liquides : tout ce qu’il faut savoir

Alternative à la consommation de tabac, la cigarette électronique fait de plus en plus d'adeptes. Tour d'horizon de son mode de fonctionnement.

Le saviez-vous ? La cigarette électronique, ou e-cigarette, a un nom quelque peu plus officiel, à savoir système électronique de délivrance de la nicotine (SEDEN). Ceci étant, la nicotine n’est pas forcément présente dans les liquides accompagnant le dispositif mais nous y reviendrons.

Dans l’immense majorité des cas, les utilisateurs de cigarettes électroniques sont des personnes souhaitant entrer en phase de sevrage du tabac.

Fonctionnement de la cigarette électronique

Les e-cigarettes sont commercialisées en boutiques spécialisées ou auprès d'un commerçant en ligne. Mais de quoi se composent-elles, et comment fonctionnent-elles ?

Les éléments de la vapoteuse

La batterie : accompagnée au moins d’un port USB pour la recharge électrique et d’un écran, d’un bouton visant à créer la vapeur,

Le clearomiseur (partie supérieure du dispositif) qui achemine la vapeur;

La résistance;

Le e-liquide dont la vapeur sera inhalée.

Le fonctionnement

Pour faire simple, une fois le bouton appuyé par l’utilisateur, la résistance va se trouver électriquement alimentée et va donc chauffer les composants du liquide contenu dans la e-cigarette.

La vapeur formée va remonter par la cheminée du clearomiseur jusqu’à l’embouchure du dispositif et donc la bouche de l’utilisateur qui pourra l’inhaler.

Des multitudes de e-liquides

Quels sont les ingrédients du liquide contenu ?

Le propylène glycol, liquide incolore, quasiment inodore, légèrement visqueux;

La glycérine végétale, plutôt visqueuse, épaisse, et tout autant incolore.

Ces deux composants vont servir à créer de la vapeur (la glycérine produit davantage de vapeur) et à délivrer de l’arôme.

La nicotine (pouvant être absente), à doser selon sa consommation lorsque l’utilisateur fumait des cigarettes traditionnelles;

Les arômes, principalement alimentaires et qu’ils soient naturels, de synthèse ou les deux.

Les arômes sont très, très nombreux (des milliers) et se distinguent en grandes familles : tabacs, mentholés, fruités, boissons et gourmands (arômes de biscuits, gâteaux…).

S’il s’achète lui aussi en boutique spécialisée ou sur internet, le e-liquide peut lui aussi être préparé par l’utilisateur pour une personnalisation à l’extrême.

Les modèles d’e-cigarettes

On distingue :

La cigarette électronique tube

Comme son nom l’indique, sa forme est simple et elle est souvent privilégiée par les personnes qui se mettent au vapotage. Avantage principal : sa simplicité d’utilisation.

La cigarette électronique pod

Egalement aimée par les primo-vapoteurs, la e-cigarette pod se caractérise par l’absence de clearomiseur mais par la présence d’un type de réservoir embarquant une résistance.

Si certains pods peuvent être remplis, d’autres sont jetables. Encore, certains ont des résistances qu’il est possible d’enlever et donc de remplacer car ces dernières s’usent au fil du temps.

La cigarette électronique box

Ce type de produit convient aux vapoteurs et vapoteuses aguerris. En effet, une e-cigarette box permet de moduler son expérience, le vapotage peut être personnalisé (plus ou moins de vapeur, etc.) et généralement ils sont beaucoup plus puissants que les autres modèles.

La cigarette électronique jetable

Simplissime, la version jetable déjà remplie de liquide ! Le geste qui accompagne son utilisation rappelle celui des fumeurs de cigarettes traditionnelles, ce qui peut aider les anciens grands fumeurs dans le sevrage.

Quand le réservoir est vide, l’objet peut être jeté.

Cigarette électronique et santé

Si les autorités sanitaires, OMS en tête, déconseillent l’usage des cigarettes électroniques par des publics n’ayant jamais fumé de tabac, elles semblent constituer un outil utile au sevrage tabagique en vertu de la balance bénéfice/risque.