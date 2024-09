Cigarettes en 2024 : Prix, Marques Économiques et Tendances d’Évolution

En France, le coût des paquets de cigarettes comme Marlboro, Lucky Strike, Vogue subit plusieurs augmentations annuelles. Qu'en pensez-vous, est-ce une bonne stratégie pour dissuader les fumeurs ?

Tl;dr Le prix des cigarettes en France augmente régulièrement, avec une hausse récente en mars 2024.

Les marques Lucky Strike, Rothmans, Vogue, Pall Malls et Winfield ont vu une augmentation de 50 à 75 centimes.

La plupart des paquets de cigarettes coûtent maintenant 12 euros, avec des hausses prévues pour 2025 et 2026.

Les fabricants de cigarettes fixent les prix de leurs paquets, en tenant compte de l’évolution des taxes prélevées par l’État.

Une hausse constante du prix du tabac

Les fumeurs en France sont confrontés à des hausses régulières du prix des cigarettes. En mars 2024, une augmentation significative a été enregistrée, selon un arrêté publié au Journal officiel le 9 février 2024. Des marques populaires comme Lucky Strike, Rothmans, Vogue, Pall Malls et Winfield ont vu leurs prix augmenter de 50 à 75 centimes.

Les raisons de cette augmentation

Ces augmentations ont un objectif principal : dissuader les Français de fumer. La majorité des paquets de cigarettes coûtent désormais 12 euros, atteignant même les 13 euros pour certaines marques. Et ce n’est pas fini. De nouvelles hausses sont prévues pour 2025 et 2026, le Parlement ayant décidé de faire évoluer la taxation du tabac en fonction de l’inflation de l’année précédente.

Le rôle des industriels du tabac

Les fabricants de cigarettes, ou « cigarettiers », jouent un rôle important dans la fixation des prix des paquets. Ils tiennent compte de l’évolution des taxes prélevées par l’État, qui représentent environ 80% du prix du paquet de cigarettes. Ils peuvent répercuter la hausse de ces taxes, ce qui fait augmenter le prix du paquet, ou bien réduire leurs marges pour gagner des parts de marché, ce qui fait stagner ou baisser le prix de vente.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Les marques les plus et moins chères

Malgré ces augmentations, il existe une certaine variation dans les prix des cigarettes selon la marque. Les cigarettes les moins chères en France sont Maya Green Spirit Paper Filter, Ome blanc, jaune ou rouge, et Austin 1839 blue, toutes coûtant moins de 11 euros pour un paquet de 20 cigarettes. À l’autre extrémité du spectre, les cigarettes les plus chères sont Dunhill rouge, Gauloises Brunes Blanc (filtre) et Gitanes Bleu (filtre), coûtant tous plus de 12,80 euros le paquet.

L’avis de la rédaction Face à ces augmentations constantes, les fumeurs doivent faire un choix : continuer à fumer et payer le prix fort ou envisager d’arrêter. Les hausses de prix sont un moyen efficace de dissuasion, mais elles doivent s’accompagner de mesures d’accompagnement et de soutien pour ceux qui cherchent à arrêter. En regardant l’évolution des prix, on se rappelle l’importance de la santé publique et la responsabilité de chacun envers sa propre santé.