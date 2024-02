Arrêter de fumer avant 40 ans pour une espérance de vie égale aux non-fumeurs

D'après une recherche menée par les universités de Toronto et Tromsø sur 1,5 million d'individus, stopper le tabac avant 40 ans offre autant de probabilité de vivre jusqu'à 80 ans que pour les non-fumeurs. Cela ne vous motive-t-il pas à arrêter de fumer?

Tl;dr Une étude sur 1,5 million de personnes a été menée par les universités de Toronto et Tromsø.

Les personnes arrêtant de fumer avant 40 ans ont presque autant de chance de vivre jusqu’à 80 ans que les non-fumeurs.

Les personnes fumant toujours ont une chance de survie bien plus faible.

Il n’est jamais trop tard pour arrêter de fumer, même à un âge avancé.

Étude sur le tabagisme : une lueur d’espoir

Une étude d’envergure internationale menée par l’université de Toronto (Canada) et Tromsø (Norvège) apporte une nouvelle perspective sur le tabagisme et ses conséquences sur la longévité. Cette étude, portant sur près de 1,5 million de personnes, révèle que l’arrêt du tabac avant l’âge de 40 ans offre presque les mêmes chances de vivre jusqu’à 80 ans que celles des non-fumeurs.

Un espoir pour les anciens fumeurs

Les résultats de cette étude sont prometteurs et porteurs d’espoir. Les données collectées par les scientifiques soutiennent l’idée que “Arrêter de fumer à tout âge, mais particulièrement dans les plus jeunes années, est associé à une surmortalité globale, à des maladies vasculaires, respiratoires et néoplasiques plus faibles”, selon la revue NEJM Evidence.

Des chiffres éloquents

En termes chiffrés, 82% des hommes qui ont arrêté de fumer avant 40 ans seront encore en vie à 80 ans, contre 83% pour ceux n’ayant jamais fumé. Pour les femmes, le taux est identique, à 87%. Par contre, pour les fumeurs invétérés, le pourcentage chute drastiquement à 59% chez les hommes et 67% chez les femmes. “Il n’est jamais trop tard pour arrêter de fumer”, assure Prabhat Jha, professeur à l’université de Toronto.

