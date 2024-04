Selon une étude révolutionnaire, fumer augmenterait la graisse abdominale

Selon une étude récente, les fumeurs peuvent paraître plus minces que les non-fumeurs, mais cette apparence est trompeuse car ils sont susceptibles d'avoir une accumulation de graisse abdominale, un problème de santé sérieux. Cela vous surprend-il ?

Tl;dr Les fumeurs ont souvent une silhouette plus mince mais accumulent de la graisse abdominale.

Fumer contribue à l’accumulation de graisse abdominale, augmentant le risque de maladies graves.

L’étude a été réalisée par des scientifiques danois sur 2 millions de personnes.

La graisse abdominale entoure les organes internes, même chez les personnes minces.

Le tabagisme : une minceur trompeuse

Alors que les fumeurs peuvent présenter une silhouette plus svelte, une récente étude révèle une réalité préoccupante : l’accumulation de graisse abdominale, un problème de santé grave.

Une illusion de minceur

La cigarette, souvent perçue comme une alliée pour contrôler le poids, pourrait en réalité contribuer à une augmentation significative de la graisse abdominale. Cette accumulation de graisse pourrait accroître le risque de maladies graves, rompant ainsi avec l’idée reçue d’une minceur saine chez les fumeurs.

Une étude révélatrice

Des scientifiques danois ont mené cette étude, publiée dans la revue Addiction, portant sur 2 millions de personnes. Leur objectif était d’examiner les liens génétiques entre le tabagisme et la répartition de la graisse corporelle, écartant d’autres facteurs tels que la consommation d’alcool et le statut socio-économique.

Le danger invisible

Les résultats de l’étude montrent que même les personnes apparemment minces peuvent être touchées par cette accumulation de “graisse abdominale malsaine”. Cette graisse insidieuse, non visible à l’oeil nu, se niche autour des organes dans la cavité abdominale, augmentant le risque de maladies cardiaques, de diabète et d’AVC. En France, où le tabac est la première cause de mortalité évitable, il est crucial de sensibiliser davantage à ces effets néfastes.