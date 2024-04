Risques majeurs pour la santé liés au tabagisme passif : Que devez-vous savoir ?

Quinze millions de Français sont quotidiennement concernés par le tabac dont les effets néfastes sur la santé sont bien connus. Cependant, l'impact du tabagisme passif fait également l'objet d'une attention croissante. Et si on en parlait davantage ?

Le tabac est un fléau qui touche 15 millions de français chaque jour. Si les dangers du tabagisme pour les fumeurs sont largement connus, les effets secondaires du tabagisme passif font l’objet de plus en plus d’études.

Chaque année, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que sur les 8 millions de morts liés au tabac dans le monde, 1,3 millions sont des personnes qui ne fument pas. La fumée de tabac, composée de 4000 substances chimiques dont 50 cancérogènes, représente un véritable danger pour la santé publique.

En effet, le tabagisme passif, qui consiste à inhaler la fumée exhalée par des fumeurs à proximité, a des effets néfastes sur la santé des non-fumeurs. Plus de trois quarts des non-fumeurs se disent gênés par la fumée et les odeurs liées au tabagisme. Mais les effets ne s’arrêtent pas à la gêne : leur santé est également menacée.

L’exposition à la fumée de tabac augmente le risque de multiples problèmes de santé. Chez les adultes, cela inclut une hausse de 27% du risque de crise cardiaque, une probabilité plus élevée de développer un cancer du poumon si le conjoint est fumeur, et un doublement du risque d’accident vasculaire cérébral.

Les enfants ne sont pas épargnés. Ils peuvent souffrir d’irritation des yeux, du nez et de la gorge, avoir une fréquence accrue de rhinopharyngites et d’otites, ou voir leur développement pulmonaire diminué.

Quant aux femmes enceintes, elles ne sont pas à l’abri : l’exposition au tabac peut provoquer des fausses couches, des grossesses extra-utérines, des accouchements prématurés et des retards de développement du fœtus.

L’avis de la rédaction

Il est primordial de prendre conscience de la menace que représente le tabagisme passif. Chacun a le droit de vivre dans un environnement sans fumée, pour sa santé et celle des autres. Il est temps d’agir pour protéger les plus vulnérables, notamment les enfants et les femmes enceintes, de ce fléau silencieux.