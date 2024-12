Comment ce jeune homme de 24 ans a vaincu la redoutable maladie cérébrale, Moyamoya

Découvrez l'incroyable histoire d'un jeune homme de 24 ans qui a survécu à une maladie cérébrale mortelle, la Moyamoya, une affection rare et redoutable qui affecte le cerveau.

Tl;dr Chee Ming Heng, 24 ans, survit à une maladie cérébrale rare en 2024.

Cette maladie, appelée Moyamoya, est difficile à diagnostiquer.

Après une opération en mai, Chee a dû réapprendre à conduire et écrire.

Un combat pour la survie

L’année 2024 restera gravée dans la mémoire de Chee Ming Heng, un jeune homme de 24 ans. Cette année-là, il a dû lutter pour survivre et se rétablir d’une maladie cérébrale rare, généralement observée chez les enfants selon MayoClinic.

Des symptômes alarmants

Au cours d’une journée de travail en février, Chee a remarqué qu’il avait du mal à écrire son nom. Quelques jours plus tard, il a été incapable de tenir correctement ses couverts lors d’un repas. Puis son visage a commencé à s’affaisser. Inquiet, il a consulté. Le médecin lui a alors indiqué qu’il présentait des signes d’AVC – faiblesse de l’armement et incapacité à sourire correctement, malgré une capacité de marche et de parole normale. Il a donc été immédiatement conduit à l’hôpital. Après plusieurs tests, le diagnostic est tombé : il souffrait de la maladie de Moyamoya.

La maladie de Moyamoya : un défi diagnostique

Selon MayoClinic, la maladie de Moyamoya, dont le nom signifie « souffle de fumée » en japonais, est plus courante au Japon, en Corée et en Chine. Elle est associée à certaines conditions, comme le syndrome de Down, l’anémie falciforme, la neurofibromatose de type 1 et l’hyperthyroïdie. Les symptômes courants sont les maux de tête, les crises épileptiques, la faiblesse ou l’engourdissement, les problèmes de vision, les troubles de la parole et les mouvements involontaires.

La renaissance de Chee

Chee a été opéré en mai pour créer un nouveau vaisseau sanguin et faciliter la circulation du sang dans le côté droit de son cerveau. Après l’opération, Chee a dû réapprendre à conduire et s’entraîner à écrire et à taper. « Après l’opération, je venais juste de me réveiller, et quand ils sont venus, j’étais juste heureux de les voir », a déclaré Chee à propos de ses parents.