Comment la pleine lune affecte-t-elle réellement votre sommeil?

L'insomnie perturbe grandement le sommeil, de l'endormissement au repos nocturne. Son influence sur notre repos est indéniable. Comment peut-on alors lutter contre ce trouble du sommeil ?

Tl;dr La pleine lune peut troubler le sommeil, causant des insomnies.

Une étude montre que le sommeil commence plus tard et est plus court lors de la pleine lune.

La lune a une influence sur différents éléments de la Terre, y compris le sommeil humain.

Des conseils pour mieux dormir lors de la pleine lune sont donnés.

La pleine lune et ses effets sur le sommeil

Vous avez du mal à trouver le sommeil ces derniers temps ? Peut-être que la pleine lune en est la cause. Ce phénomène, qui se produit tous les 29 jours, semble perturber notre sommeil, surtout les jours précédents. Une étude récente parue dans la revue Science Advances nous en donne une explication.

Une étude éclairante

Menée par des chercheurs des universités de Yale à Washington (Etats-Unis) et de Quilmes en Argentine, l’étude révèle que le sommeil commence plus tard et est plus court les 3 à 5 nuits précédant la pleine lune. Les auteurs expliquent que « Le clair de lune stimule probablement l’activité nocturne et inhibe le sommeil ». Ils ajoutent que « C’est principalement le clair de lune disponible pendant les premières heures de la nuit qui est le plus susceptible de modifier l’apparition du sommeil ». En revanche, le clair de lune tard dans la nuit, lorsque la plupart des individus dorment, devrait avoir peu d’influence sur la survenue et la durée du sommeil.

Une influence naturelle

En plus de son influence sur

, la Lune a un impact sur de nombreux autres éléments de la Terre : elle agit sur le rythme des marées, la croissance des plantes, provoque des tremblements de terre… Elle agit aussi sur le corps humain : humeur, cycle menstruel, appétit, niveau d’énergie et, bien sûr, sommeil. La clarté de la Lune et ses rayonnements retardent la production de mélatonine, l’hormone du sommeil.

Pour mieux dormir lors des nuits de pleine lune, plusieurs recommandations peuvent être suivies :

Se coucher plus tôt

Faire davantage de sport pour canaliser son énergie

Éviter la consommation de tabac et de stimulants

Adopter une alimentation variée et équilibrée

Se faire une tisane de valériane

Disperser quelques gouttes d’huile essentielle de lavande sur son oreiller