Comment limiter les risques d’AVC ? Nouvelles recommandations et conseils dévoilés

Prévenir un AVC : découvrez les nouvelles directives et conseils pour garder votre cerveau en bonne santé.

Tl;dr Les AVC sont évitables grâce à la prévention et aux changements de style de vie.

Il est recommandé de mener une alimentation saine, de faire de l’exercice régulièrement et de contrôler son état de santé.

Les femmes sont confrontées à des risques spécifiques d’AVC liés à la grossesse, à la contraception orale et à la ménopause.

Chaque année, des centaines de milliers de personnes sont victimes d’un accident vasculaire cérébral (AVC). Pourtant, une lueur d’espoir se dessine: de nombreux AVC sont évitables. L’American Heart Association (AHA) et l’American Stroke Association (ASA) ont publié de nouvelles directives qui mettent en lumière la manière dont des mesures préventives et des changements de mode de vie peuvent réduire considérablement le risque d’AVC.

La prévention : clé de la lutte contre les AVC

L’un des aspects les plus marquants de ces nouvelles recommandations est l’importance accordée au dépistage précoce et régulier des facteurs de risque d’AVC. Les médecins sont encouragés à dépister la tension artérielle excessive, le cholestérol, l’augmentation de la glycémie et l’obésité le plus tôt possible. Ces contrôles permettent de détecter les anomalies avant qu’elles ne s’aggravent. Connaître vos statistiques de santé et travailler avec votre médecin pour les maintenir sous contrôle peuvent réduire significativement votre risque d’AVC.

Un régime alimentaire sain pour un cœur sain

Les directives mettent également l’accent sur une alimentation de type méditerranéen, riche en fruits, légumes, céréales complètes et en graisses saines comme l’huile d’olive. Ce régime, riche en nutriments bénéfiques pour la santé cardiovasculaire, contribue à réduire le risque d’AVC. La réduction de la consommation de viande rouge, de sucreries et de snacks transformés peut également contribuer à diminuer le risque d’AVC. Privilégiez les repas riches en nutriments, en viandes maigres, en céréales complètes et en légumes verts pour améliorer la santé vasculaire et réduire le risque d’AVC.

L’activité physique : une alliée contre les AVC

L’inactivité physique est un autre facteur de risque majeur d’AVC. Les directives insistent sur la nécessité d’une activité physique régulière. Il est recommandé aux adultes de viser au moins 150 minutes d’activité d’intensité modérée, comme la marche rapide, ou 75 minutes d’activité vigoureuse, comme la course, chaque semaine. Bouger régulièrement ne bénéficie pas seulement à votre cœur et à vos muscles – cela renforce l’ensemble de votre système cardiovasculaire, ce qui est essentiel pour la santé du cerveau.

Les risques spécifiques des femmes

Cette mise à jour met également en évidence certains risques spécifiques d’AVC auxquels les femmes sont confrontées, tels que ceux associés à la grossesse, à l’utilisation de contraceptifs oraux et à la ménopause. Les femmes souffrant de conditions telles que l’endométriose ou une ménopause précoce peuvent également être à risque accru et devraient en discuter avec leur professionnel de santé. Les directives incitent les médecins à prendre en compte les facteurs sociaux qui influencent la santé, comme la stabilité économique, l’accès aux soins et les conditions environnementales. Prendre en compte ces éléments peut aider à créer une approche plus équitable de la prévention des AVC, en particulier dans les communautés disposant de ressources limitées.