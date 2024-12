Comment préserver la santé pulmonaire des enfants face à la mauvaise qualité de l’air

Comment protéger la santé pulmonaire de vos enfants face à une mauvaise qualité de l'air : conseils indispensables pour les parents soucieux de préserver le bien-être respiratoire de leurs petits.

Tl;dr La qualité de l’air dans la capitale est extrêmement mauvaise.

Les enfants sont particulièrement vulnérables à cette pollution.

Des mesures de précaution sont nécessaires pour protéger la santé des enfants.

La pollution de l’air : une menace pour la santé de nos enfants

La capitale nationale est actuellement en proie à une qualité de l’air déplorable, rendant l’acte simple de respirer dangereux, surtout pour les enfants. En cette période où l’Indice de Qualité de l’Air (AQI) est au plus bas, les enfants sont extrêmement vulnérables.

Les enfants, victimes de la pollution

Leurs corps en développement, associés à des taux de respiration plus élevés et des poumons en croissance, les rendent bien plus sensibles aux effets néfastes de l’air pollué. « Les enfants ont tendance à respirer plus d’air par rapport à leur taille corporelle que les adultes, ce qui signifie qu’ils inhalent plus de polluants par kilogramme de poids corporel. », explique le Dr Arjun Khanna, chef du département de pneumologie à l’hôpital Amrita de Faridabad.

Des mesures de précaution indispensables

Pour protéger la santé pulmonaire de leurs enfants, les parents doivent prendre plusieurs précautions. Il est recommandé de limiter le temps passé à l’extérieur, de maintenir les enfants à l’intérieur autant que possible et d’éviter les sports et les activités physiques dans les terrains de jeux.

L’installation d’un purificateur d’air dans la chambre de l’enfant est fortement recommandée pour filtrer les particules et les gaz nocifs. Les purificateurs d’air HEPA peuvent éliminer 99,97% des polluants de l’air.

La pollution de l’air et ses effets à long terme

La mauvaise qualité persistante de l’air a également des effets à long terme sur la santé des enfants. « Il a été prouvé sans aucun doute que grandir dans des environnements pollués impacte considérablement la croissance pulmonaire des enfants. ».

En conclusion, il est primordial de prendre des mesures pour protéger la santé de nos enfants face à cette pollution de l’air. Gardons-les à l’intérieur, utilisons un masque et installons un filtre à air à la maison, des étapes simples pour préserver leur santé pulmonaire.