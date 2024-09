Comment réaliser une purge intestinale pour améliorer votre santé ?

La purge intestinale, en purifiant les intestins, pourrait également avoir un effet détoxifiant sur l'esprit selon les principes de la naturopathie, qui considère l'intestin comme notre premier cerveau. Cela ne vous intrigue-t-il pas ?

Tl;dr La purge intestinale nettoie les intestins et a des effets bénéfiques sur l’esprit.

Elle peut être réalisée de différentes manières, y compris à la maison ou avec l’aide d’un thérapeute.

Les purges intestinales à domicile et les purges yogiques sont deux méthodes populaires.

Il y a des contre-indications importantes à connaître avant de se lancer dans une purge intestinale.

La purge intestinale : Un nettoyage du corps et de l’esprit

La purge intestinale, une pratique ancestrale, est censée nettoyer nos intestins et, selon la naturopathie, notre esprit. Diane Briol, une naturopathe réputée, soutient que « l’intestin est le premier cerveau » et que sa santé influence celle de notre corps et de notre esprit.

Diverses méthodes pour purger vos intestins

Il existe plusieurs façons de réaliser une purge intestinale, soit à la maison, soit avec l’aide d’un thérapeute. Les purges à domicile sont généralement effectuées à l’aide d’une poire à lavement, en introduisant de l’eau tiède, parfois mélangée à une tisane douce, dans le rectum. Cela provoque une évacuation réflexe de l’intestin, en particulier en cas de constipation. Toutefois, il est conseillé de suivre un régime léger et hypotoxique en parallèle.

Les purges yogiques : une approche holistique

Une autre méthode, la purge yogique, combine la consommation d’eau salée et la pratique du yoga pour stimuler les intestins. Cependant, « il s’agit d’une purge spécifique qui nécessite une bonne maîtrise du yoga », prévient Diane Briol. Ces purges doivent être effectuées sous la supervision d’un thérapeute et limitées à deux fois par an.

Les contre-indications à prendre en compte

Malgré ses bienfaits potentiels, la purge intestinale n’est pas sans risques. Elle est contre-indiquée pour les personnes souffrant de problèmes du côlon, comme des ulcères ou des cancers, et la purge yogique n’est pas recommandée pour ceux souffrant d’hypertension. Il est donc essentiel de consulter un thérapeute avant de s’engager dans une purge intestinale.