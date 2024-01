Comment soutenir les familles face au temps d’écran des enfants ?

Emmanuel Macron a exprimé son désir de "reprendre le contrôle des écrans" pour protéger la santé des enfants. Voici quelques suggestions pour une meilleure gestion et pour éviter les tensions familiales. Quels pourraient être les impacts de cette initiative ?

Le Président Emmanuel Macron a récemment exprimé sa volonté de « reprendre le contrôle des écrans », mettant en lumière un enjeu de taille dans nos sociétés modernes : l’impact des écrans sur les enfants. Ses propos interpellent et invitent à une réflexion sur la manière dont nous pouvons mieux gérer et prévenir les conflits familiaux liés à ce sujet.

Une étude pour l’association e-enfance révèle que les enfants commencent à utiliser Internet seuls dès l’âge de 6 ans, un âge qui ne cesse de baisser chaque année. Cette même étude montre que 89% des parents interrogés estiment que les écrans ont un impact sur le comportement de leurs enfants, notamment en termes de perte de la notion du temps et d’isolement.

Justin Atlan, directrice générale de l’association e-Enfance, souligne que ” les retours d’expériences des professionnels de l’enfance (psychologues, pédopsychiatres, professeurs ou éducateurs) émettent des liens entre une exposition précoce et excessive et des retards de développement en termes d’apprentissage“.

La recommandation est claire : Pas d’écran avant 3 ans. Les écrans n’apportent rien aux enfants avant cet âge. L’enfant doit apprendre à développer ses capacités émotives, sociales et psychologiques, à s’occuper seul, à manipuler et à comprendre l’espace. Par ailleurs, le contrôle parental est un outil précieux pour aider à gérer le temps passé devant les écrans.

Plusieurs études ont déjà mis en avant les effets néfastes des écrans, allant de la qualité du sommeil aux problèmes de surpoids, sans parler des risques liés à l’accès aux contenus inappropriés sur Internet. L’association Internet Sans Crainte a d’ailleurs lancé une campagne de sensibilisation sur ce sujet, mettant en garde contre les dangers d’Internet.

L’avis de la rédaction

La question de l’usage des écrans par les enfants est complexe et nécessite une prise de conscience collective. Il est essentiel d’éduquer nos enfants à une utilisation responsable et sécurisée des outils numériques, tout en veillant à préserver leur équilibre et leur développement. C’est un défi de taille pour les parents, les éducateurs, mais aussi pour les politiques publiques.